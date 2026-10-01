افزایش ابر امروز (۹ مهر) در خراسان جنوبی
افزایش ابر امروز (۹ مهر) در برخی ساعات در خراسان جنوبی ابر دور از انتظار نیست.
زارعی افزود: با توجه به خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی شرایط جوی تا اوایل هفته آینده پایدار و یکنواخت پیش بینی میشود.
وی گفت: به لحاظ دمایی هم ادامه روند کاهشی دمای هوا را برای ۲۴ ساعت آینده پیش بینی میکنیم.
سربیشه با کمینه دمای ۱۰ درجه سیلسیوس خنکترین و دهسلم با بیشینه دمای ۴۰ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط خراسان جنوبی است.
نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۳۳ و ۱۴ درجه سیلسیوس ثبت شده است.