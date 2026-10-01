کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: در ساعاتی از روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه وزش باد شدید به همراه گردوغبار در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمد حسن باقری شکیب افزود: از بعدازظهر روز پنجشنبه تا روز یکشنبه در برخی ساعات و عمدتا در ساعات بعدازظهر و اوایل شب احتمال بارش پراکنده و رگبار موقت باران در برخی نقاط استان به ویژه در مناطق کوهستانی و همچنین در شمال استان وجود دارد.

وی ادامه داد: زمان شروع این سامانه صبح جمعه دهم مهر تا پایان شب یکشنبه و نوع مخاطره وزش باد نسبتاً شدید و شدید، خیزش گردوغبار، بارش پراکنده و رگبار باران است

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: این سامانه همدان، اسدآباد، بهار، تویسرکان، درگزین (کرفس)، رزن، فامنین، قهاوند، کبودرآهنگ، ملایر، نهاوند و سایر مناطق استان را فرا می‌گیرد.

باقری شکیب اظهار کرد: در اثر این سامانه احتمال خسارت به تابلوها، بنر‌ها و سازه‌های غیرمستحکم در اثر وزش باد شدید، احتمال شکستن درختان کهنسال، خیزش و انتقال گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا، احتمال آب‌گرفتگی و لغزندگی موقت معابر در برخی مناطق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی همدان توصیه کرد: با توجه به وزش باد شدید نسبت به استحکام سازه‌های غیرمستحکم اقدامات لازم انجام و از ایستادن و پارک خودرو‌ها زیر درختان فرسوده و سازه‌های غیرمستحکم اجتناب شود.

باقری شکیب افزود: با توجه به احتمال بارش نسبت به انتقال محصولات کشاورزی برداشت شده به مکان‌های مسقف اقدام و با توجه به وزش باد شدید و احتمال رعدوبرق از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی خودداری شود.