به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین آیتی، دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دیدار با محمدجواد نجفی، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شامات، راهکار‌های توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سلامت، با تمرکز بر گسترش تعاملات با کشور‌های حوزه شامات و تعمیق مناسبات ایران و عراق را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار داد.

آیتی در این نشست، انتصاب رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شامات را از دو منظر حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: نخست آنکه با وجود سابقه طولانی و گستردگی روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های عرب‌زبان و منطقه شامات، برای نخستین بار شاهد استقرار رایزن علمی در این منطقه هستیم؛ اقدامی ارزشمند که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت و نظام‌مند شدن تعاملات علمی و دانشگاهی با کشور‌های این حوزه باشد و لازم است از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه برای فراهم کردن زمینه تحقق این امر قدردانی کنیم.



وی افزود: وجه دوم اهمیت این انتصاب، انتخاب نجفی برای این مسئولیت است. شناخت جامع ایشان از ظرفیت‌ها، ساختار‌ها و زیست‌بوم علمی و دانشگاهی منطقه و تجربه‌ای که در این حوزه دارند، سرمایه‌ای ارزشمند برای تسهیل و شتاب‌بخشی به تعاملات علمی و دانشگاهی و توسعه همکاری‌های حوزه سلامت با کشور‌های منطقه خواهد بود.



بر اساس این گزارش، بخش مهمی از این دیدار به بررسی ظرفیت‌های همکاری میان ایران و عراق اختصاص داشت. آیتی با اشاره به قرابت‌های فرهنگی و تمدنی دیرینه دو کشور و ظرفیت‌های گسترده موجود، بر ضرورت تدوین یک برنامه راهبردی جامع برای همکاری‌های ایران و عراق در حوزه سلامت تأکید کرد تا با تعیین اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و محور‌های همکاری، مناسبات دو کشور در این حوزه در چارچوبی منسجم، هدفمند و پایدار دنبال شود.



وی همچنین بر جایگاه ویژه همکاری‌های علمی و دانشگاهی در این برنامه راهبردی تأکید کرد و توسعه تعاملات میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک علمی را از جمله محور‌های مهم در تعمیق روابط دو کشور در حوزه سلامت برشمرد.



در ادامه، نجفی با اشاره به رویکرد راهبردی و بین‌المللی آیتی، دانشگاه سبطین را نمونه‌ای موفق از همکاری‌های آموزشی میان ایران و عراق برشمرد که به دلیل استاندارد‌های مطلوب در زمینه پذیرش، آموزش و کارآموزی، مورد توجه و تقدیر مقامات آموزش عالی عراق قرار گرفته است.



وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری «هفته علم ایران و عراق» به‌عنوان بستری برای هم‌افزایی و توسعه تعاملات دانشگاهی، ابراز امیدواری کرد با مشارکت فعال رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در سومین دوره این رویداد، زمینه برای گسترش هرچه بیشتر مناسبات علمی و دانشگاهی دو کشور فراهم شود.



در بخش دیگری از این دیدار، توسعه همکاری‌های حوزه سلامت با کشور‌های حوزه شامات و سایر کشور‌های دارای ظرفیت همکاری در منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



طرفین بر استفاده هدفمند از ظرفیت رایزنی علمی برای شناسایی زمینه‌های جدید همکاری و تقویت ارتباطات علمی، دانشگاهی و سلامت تأکید کردند.



در این چارچوب، توسعه و گسترش تعاملات با کشور‌هایی از جمله عمان و مصر نیز به‌عنوان بخشی از برنامه‌ها و اولویت‌های مورد توجه مطرح شد.



در پایان، آیتی با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، پیشنهاد کرد در چارچوب «هفته علم ایران و عراق»، بخش ویژه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی و همکاری‌های حوزه سلامت اختصاص یابد؛ اقدامی که می‌تواند به تقویت شبکه‌سازی علمی، توسعه پژوهش‌های مشترک و شکل‌گیری ارتباطات پایدار میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و سلامت دو کشور کمک کند.