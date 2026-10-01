نهم مهرماه در گاه‌شمار ملی جمهوری اسلامی ایران، یادآور یکی از تکان‌دهنده‌ترین تصاویر تاریخ معاصر است؛ روزی که در سال ۱۳۷۹، گلوله‌های سفاکانه رژیم صهیونیستی در برابر دیدگان بهت‌زده جهان، جان پاک نوجوان ۱۲ ساله فلسطینی، «محمد الدوره»، را در آغوش پدر ستاند و این روز را به نماد جاودانه دادخواهی، مظلومیت و در عین حال حماسه نسل‌های نوپای سرزمین زیتون بدل ساخت؛ کودکانی که در امتداد دهه‌ها اشغالگری، خط مقدم پایداری و عزت اسلامی بوده‌اند.

نهم مهرماه؛ روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی

نهم مهرماه؛ روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، شهادت مظلومانه محمد الدوره آغازگر فصلی نو در شناخت ماهیت واقعی آپارتاید و جنایت سازمان‌یافته صهیونیسم بود. امروز و پس از گذشت سال‌ها از آن واقعه، جهان بار دیگر در باریکه غزه شاهد اوج‌گیری بربریت مدرن و کشتار بی‌رحمانه هزاران طفل و نوجوان بی‌دفاع است؛ کودکانی که زیر آوار خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس، بهای پایبندی یک ملت به هویت، خاک و آرمان آزادی قبله نخست مسلمین را با خون خویش می‌پردازند.

با این حال، تصویر کودکان فلسطینی هرگز به «قربانی صرف» محدود نمانده است. نسل نوین فلسطین، از انتفاضه سنگ تا نبرد اراده‌ها در غزه و کرانه باختری، آموزگاران شجاعت، صبر و بصیرت‌اند.

این نسل، برخلاف محاسبات باطل اشغالگران که می‌پنداشتند «بزرگ‌تر‌ها می‌میرند و کوچک‌تر‌ها فراموش می‌کنند»، میراث‌دار راستین مقاومت است و پرچم رهایی قدس شریف را استوارتر از همیشه در دست دارد.

نام‌گذاری نهم مهرماه در تقویم رسمی کشورمان، تاکیدی بنیادین بر رسالت رسانه‌ای و انسانی جهان اسلام در روایتگری صادقانه، شکستن بایکوت رسانه‌های غربی، بیدار ساختن وجدان‌های خفته بین‌المللی و حمایت همه‌جانبه از مقاومت برحق مردم مظلوم فلسطین است.

برای درک ریشه‌ای مسئله فلسطین، ادبیات پایداری و نقش مقاومت مردمی، مطالعه آثار زیر پیشنهاد می‌شود:

«فلسطین از منظر حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای»؛ به کوشش سعید صلح‌میرزایی (انتشارات انقلاب اسلامی)؛ مجموعه‌ای جامع از بیانات و راهبرد‌های رهبر معظم انقلاب پیرامون مسئله اول جهان اسلام.

«صبح در جنین»؛ رمان برجسته اثر سوزان ابوالهوی با ترجمه مرضیه سیاهپوش یا فاطمه بهرامیان (انتشارات آرما/کتابستان)؛ روایتی عمیق و تکان‌دهنده از فاجعه نکبت و زیست چند نسل از کودکان و خانواده‌های فلسطینی زیر بار اشغال.

«چشم عقاب» (مجموعه داستان‌های مقاومت فلسطین)؛ اثر غسان کنفانی، ادیب و نویسنده نامدار مقاومت فلسطین (انتشارات سوره مهر).

روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی، یادآور این حقیقت قطعی است که خون مطهر شهدای خردسال غزه و سراسر فلسطین اشغالی پایمال نخواهد شد. مقاومتِ کودکانی که از میان ویرانه‌ها سر برمی‌آورند، نویدبخش تحقق وعده الهی، پایان اشغالگری و طلوع صبح آزادی در سرزمین قدس است.

نام گذاری این روز به روز هم بستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی که به پیشنهاد جمعیت دفاع از ملت فلسطین صورت گرفت، نمادی از دادخواهی دانش آموزان ایرانی از مستکبران جهان و اعلام همدردی و هم بستگی میان دانش آموزان ایرانی و کودکان و نوجوانان مبارز فلسطینی است.