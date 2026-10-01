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ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداری برای ارتقای خدمات بیمارستان آیتالله خامنهای شهرستان عباسآباد بسیج شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران دربازدید از بیمارستان آیتالله خامنهای شهرستان عباسآباد گفت: توسعه خدمات شیمیدرمانی، راهاندازی کلینیکها و تقویت کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان عباسآباد در دستور کار است.
دکتر صادق رضایی با اشاره به راهاندازی بخش شیمیدرمانی افزود: با توجه به نیاز مبرم بیماران سرطانی و دشواری تردد آنان به شهرهای همجوار، بخش شیمیدرمانی فعال شده است.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که بیمارستان ازوضعیت صرفاً اورژانس خارج شده و با ایجاد درمانگاه تخصصی و فعالسازی بخشهای بستری و آیسییو مجهز آن، به مرکز درمانی کامل تبدیل شود، با ایجاد بستههای تشویقی برای استقرار پزشکان متخصص و جذب کادر درمان و پرستاری اعتماد مردم را به بیمارستان شهر خود جلب خواهیم کرد.
فرماندار شهرستان عباسآباد بر تقویت زیرساختهای درمانی و ارتقای خدمات سلامت به مردم منطقه تأکید کرد.
ساسان کابلی افزود: حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و توجه ویژه آنان به توسعه حوزه درمان، نویدبخش اتفاقات مثبت و گامهای مؤثر برای ارتقای خدمات درمانی در شهرستان عباسآباد است.
وی تصریح کرد: با توجه به اقدامات و دستورهای صادرشده از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و پیگیریهای مستمر مسئولان شهرستان بهویژه دکتر بسکا آبادی امیدواریم بیمارستان آیتالله خامنهای عباسآباد بیش از گذشته فعال شود و بتواند خدمات شایستهتری به مردم عزیز شهرستان ارائه دهد.
فرماندارعباسآباد با قدردانی از نگاه توسعهمحوررئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه سلامت و درمان، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و همافزایی مسئولان استانی و شهرستانی، زمینه پویایی هرچه بیشتر این مرکز درمانی و افزایش رضایتمندی مردم فراهم شود.
وی در پایان از توجه و حمایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای توسعه خدمات درمانی شهرستان عباسآباد قدردانی کرد.