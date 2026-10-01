به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: با عملیات ویژه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، طرح «آرامش در شهر» به مدت ۴ شبانه روز، در سطح استان اجرا شد و در این زمینه ۷ قاچاقچی موادمخدر دستگیر، ۶۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر و بیش از ۷ هزار انواع قرص غیرمجاز کشف شد. سردار جمال سلمانی با بیان اینکه همچنین ۱۵ دستگاه خودرو توقیف شد، تصریح کرد: همچنین ۱۵۶ نفر خرده فروش و ۲۸۶ نفر معتاد متجاهر با تاکید بر اطراف مدارس، مراکز آموزشی و تفرجگاه‌ها شناسایی، دستگیر و تحویل مراکز درمانی شدند.

سلمانی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح، ۴ باند قاچاق موادمخدر منهدم شدند، بر ادامه عملیات‌های مستمر در راستای برقراری امنیت مردم تاکید کرد.

وی افزود: شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات پیشنهادات و قدردانی از عملکرد پلیس است. فرمانده انتظامی استان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه موضوعات امنیتی با شماره‌گیری ۱۱۰، پلیس را در این مأموریت یاری کنند.