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نزدیک به ۵۰۰ هزار سالمند، معادل ۱۷ درصد جمعیت مازندران را تشکیل میدهند و این استان دومین استان سالمند کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به روند سالمندی جمعیت در استان، گفت: مازندران دومین استان سالمند کشور است و تغییرات جمعیتی استان در سالهای اخیر با کاهش موالید و نرخ باروری همراه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه سالمندی جمعیت یکی از موضوعات مهم حوزه سلامت است، افزود: افزایش شمار سالمندان، ضرورت توجه به خدمات سلامت و مراقبتهای مورد نیاز این گروه سنی را افزایش میدهد. این موضوع، نیازمند برنامهریزی جدی و سرمایهگذاری در زیرساختهای بهداشتی و درمانی است.
رضایی با اشاره به روند کاهش فرزندآوری در استان، گفت: نرخ باروری در استان زیر یک درصد است. این آمار، نشاندهنده کاهش چشمگیر موالید و تغییر ساختار سنی جمعیت استان است که میتواند پیامدهای گستردهای برای آینده داشته باشد.
پیشبینی سالمندی ۴۰ درصد جمعیت در سه دهه آینده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هشدار داد: در صورت ادامه روند کنونی، پیشبینی میشود تا ۳۰ سال آینده حدود ۴۰ درصد جمعیت استان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل دهند. این آمار، زنگ خطری جدی برای آینده جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی استان محسوب میشود.
با توجه به روند سالمندی جمعیت، ضرورت توجه به خدمات سلامت و مراقبتهای مورد نیاز سالمندان بیش از پیش احساس میشود. افزایش مراکز مراقبتی، توسعه خدمات درمانی، توجه به سلامت روان سالمندان و فراهم کردن شرایط زندگی باکیفیت برای آنان، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
عقیل برزگر معاون فنی مرکز بهداشت مازندران گفت: نزدیک به ۵۰۰ هزار سالمند معادل ۱۷ درصد جمعیت مازندران را تشکیل میدهند و این استان در شمار سالمندترین استانهای کشور قرار دارد.
رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی مازندران نیز از برنامه راهاندازی دهکده سالمندی در ایران خبر داد و گفت: از پزشکان، روانشناسان، مشاوران و متخصصان حوزههای علوم تربیتی و علوم اجتماعی که شرایط لازم را دارند، برای همکاری در راهاندازی این دهکده دعوت میشود.
به گفته وی، دهکده سالمندی با هدف ارتقای کیفیت زندگی و فراهم کردن حداکثر رفاه برای سالمندان راهاندازی خواهد شد.
گزارش از زینب نجاتی