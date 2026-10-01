استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، به شهرستان میرآباد سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، به شهرستان میرآباد سفر کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این سفر ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی میرآباد، در آیین کلنگ‌زنی مجتمع گردشگری خدراوه و جشنواره انگور سیاه شهرستان حضور یافت.

استاندار آذربایجان‌غربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی همراهی می‌کردند.