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اصفهان درحال آماده باش برای روزهای بارانی پاییز از نیمه مهرماه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، گفت: بر اساس گزارشهایی که از وزارت نیرو، سازمان هواشناسی و دستگاههای ملی مرجع دریافت شده، احتمال افزایش بارشها از نیمه دوم مهرماه وجود دارد و مناطق غرب و جنوب استان اصفهان نیز تحت تأثیر این شرایط قرار خواهند گرفت.
منصور شیشه فروش با اشاره به تفاوت میزان آسیبپذیری مناطق مختلف استان ادامه داد: میزان آمادگی لازم است متناسب با ضریب آسیبپذیری هر منطقه باشد، مناطق غرب و جنوب و دامنههای کوهستانی در برابر روانآب و سیلاب شرایط متفاوتی دارند و حتی در مناطق شمالی و شرقی و محدودههای کویری نیز ممکن است بارشهای کوتاهمدت و شدید موجب شکلگیری سیلاب شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: زیرگذرها، پلها و معابری که در گذشته محل تجمع آب بودهاند ضرورت دارد در اولویت قرار گیرد و برای آنها کانالهای هدایت آب، پمپها و چاههای جذبی آماده شود تا آبگرفتگی و پسزدگی آب در منازل تکرار نشود.
منصور شیشهفروش با اشاره به وضعیت پلهای استان گفت: حدود ۵۰۰ نقطه و پل شناسایی شده که توان کافی برای عبور سیلاب را ندارند و مقرر شده، شهرداریها، دهیاریها، اداره راهداری و دستگاههای متولی این پلها، درخصوص اصلاح و ساماندهی آنها اقدام کنند.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از انسداد راهها در زمان بارندگی تاکید کرد: در حدود ۱۲ هزار کیلومتر راه استان، نیازمند توجه به ایمنسازی در برابر سیلاب است و راهداری اقدامات لازم را برای استحکامبخشی سیلبندهای اطراف راهها و اصلاح پلهایی که توان عبور سیلاب را ندارند، اجرا کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: بخشی از مشکل نیز به فعالیتهایی در بالادست راهها مربوط است، اجرای طرحهای صنعتی یا شکلگیری سکونتگاهها نباید موجب تغییر مسیر آبراههها و هدایت سیلاب به سمت پلها شود.
وی ادامه داد: ابلاغ کردهایم هر مجموعهای که قصد اجرای طرح توسعه دارد، ابتدا مطالعات هدایت آبهای سطحی را اجرا و سپس به اجرای طرح اقدام کند تا مسیر طبیعی روانآبها مختل نشود.
شیشهفروش گفت: اداره راهداری و حملونقل جادهای در ۴۶ راهدارخانه استان امکانات پیشگیری و کنترل را مستقر کرده و در این مدت نیز موظف شده است رسوبات دهانه پلها را تخلیه و راهها را در مناطق اولویتدار در برابر سیلاب ایمن کند.
وی با اشاره به نگرانی شهروندان درباره آبگرفتگی معابر ادامه داد: ایمنی شهر بر عهده شهرداریهاست و همه شهرداریها مکلف شدهاند پیش از شروع بارشها، مناطق شهری را از نظر نقاط مستعد آبگرفتگی پایش و نقاط بحرانی را شناسایی کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین با اشاره به تقویت رویکرد محلهمحور در مدیریت بحران گفت: در شهر اصفهان ۲۲۰ محله و در مجموع استان حدود هزار و ۲۰۰ محله شناسایی شده و آموزشهای لازم به افراد در این محلات ارائه شده، تا در زمان بارندگی شدید، مردم و مدیریت شهری بتوانند اقدامات لازم را سریعتر در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: در برخی مناطق باید مراقب بود روانآبها وارد شبکه فاضلاب نشوند، زیرا ممکن است موجب پسزدگی فاضلاب و ورود آن به منازل شود، شهروندان نیز با مشاهده نقاط مشکلدار میتوانند موضوع را به شهرداری اعلام کنند.
وی ادامه داد: شهرداری اصفهان شماره ۱۳۷ را برای دریافت گزارشهای شهروندان در نظر گرفته است و هر شهروندی که نقطهای را دارای شرایط خاص یا مستعد آبگرفتگی میبیند، میتواند آن را اعلام کند تا عوامل مربوط برای رفع نقص اقدام کنند.