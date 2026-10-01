به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در آستانه روز ملی نخبگان جمعی از نخبگان دانشگاهی با حضور در منزل شهید تنگسیری با خانواده ایشان دیدار و تجدید پیمان کردند.

نخبگان حاضر در این دیدار، تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان از دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، شریف، تربیت مدرس و امیرکبیر بودند که با حضور در منزل فرزند شهید تنگسیری با خانواده وی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار دانشجویان به بیان خاطرات خود در سفر سال ۱۴۰۳ به مناطق دریایی جنوب و بازدید از دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه و ویژگی‌های رفتاری و مدیریتی فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه پرداختند.



در این دیدار، دانشجویان فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی مکانیک ، هوافضا مهندسی دریا و هوش مصنوعی حضور داشتند .