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در آستانه روز ملی نخبگان، جمعی از نخبگان دانشگاهی با خانواده شهید تنگسیری دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در آستانه روز ملی نخبگان جمعی از نخبگان دانشگاهی با حضور در منزل شهید تنگسیری با خانواده ایشان دیدار و تجدید پیمان کردند.
نخبگان حاضر در این دیدار، تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان از دانشگاههای تهران، علم و صنعت، شریف، تربیت مدرس و امیرکبیر بودند که با حضور در منزل فرزند شهید تنگسیری با خانواده وی دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار دانشجویان به بیان خاطرات خود در سفر سال ۱۴۰۳ به مناطق دریایی جنوب و بازدید از دستاوردهای نیروی دریایی سپاه و ویژگیهای رفتاری و مدیریتی فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه پرداختند.
در این دیدار، دانشجویان فارغ التحصیلان رشتههای مهندسی مکانیک ، هوافضا مهندسی دریا و هوش مصنوعی حضور داشتند .