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معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در همایش گردشگری خراسان شمالی گفت: رویداد فرهنگی-رسانهای «ایران جان» فرصتی برای معرفی بهتر ظرفیتهای استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، خراسان شمالی با تنوع اقوام، آیینها، جاذبههای طبیعی و آثار تاریخی، ظرفیتهای متنوعی برای توسعه گردشگری دارد ظرفیتهایی که به گفته معاون وزیر میراث فرهنگی، برای رسیدن به جایگاه واقعی خود نیازمند معرفی بیشتر هستند.
دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در همایش گردشگری خراسان شمالی گفت: اگر گردشگران نبودند بسیاری از نقاط ناشناخته جهان نیز کشف نمیشدند و امروز معرفی ظرفیتها، یکی از نیازهای اصلی توسعه گردشگری در کشور است.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی ایران افزود: حدود یک میلیون اثر و شی تاریخی در کشور وجود دارد که تاکنون تنها ۴۳ هزار اثر از آنها به ثبت رسیده است.
دارابی گفت ایران با ثبت ۳۰ اثر طبیعی در فهرست جهانی یونسکو، در میان ۱۰ کشور نخست دنیا قرار دارد و در حوزه میراث ملموس نیز رتبه چهارم جهان را دارد و با این حال گردشگری کشور هنوز به جایگاه شایسته خود در عرصه جهانی نرسیده است.
دارابی با تأکید بر نقش رسانهها در توسعه گردشگری گفت: بدون کمک رسانهها نمیتوانیم در حوزه گردشگری کار را به پیش ببریم و معرفی ظرفیتها نیازمند همراهی رسانههاست.
وی همچنین برنامه ایران جان را فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتها و فرصتهای گردشگری خراسان شمالی دانست و گفت این برنامه میتواند زمینه دیدهشدن بیشتر جاذبههای استان را فراهم کند.
معاون وزیر میراث فرهنگی خراسان شمالی را استانی برخوردار از تنوع اقوام و فرهنگهای بومی دانست و بر استفاده از ظرفیت جشنوارههایی مانند انگور و زعفران برای معرفی این داشتهها تأکید کرد.
وی همچنین توسعه زیرساختهای حملونقل را از نیازهای گردشگری استان دانست و گفت قرار است تعداد پروازهای بجنورد به سه پرواز در هفته افزایش یابد ظرفیتی که به گفته او باید بیش از این توسعه پیدا کند. دارابی هدف کشور را رسیدن به ۱۷ میلیون گردشگر خارجی عنوان کرد و گفت برای تحقق این هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری و فراهم کردن زیرساختهای لازم ضروری است.
احمد دیناری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی نیز از قرار گرفتن مرمت ارگ بجنورد در دستور کار خبر داد و گفت: رویداد یوزپلنگ ایرانی ۱۳ آذر برگزار خواهد شد.