عضو ناظر مجلس در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار با تأکید بر ضرورت حذف قوانین زائد و دارای همپوشانی گفت: قوانین و مقررات باید به گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، فرآیند فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را کوتاه و تسهیل کنند.

به گزارش گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد انارکی محمدی، عضو ناظر مجلس در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار، در برنامه امروز «روی خط خبر» شبکه خبر، با اشاره به ضرورت بررسی قوانین موجود هنگام قانون‌گذاری، گفت: تصویب قوانین جدید متناسب با تغییرات اقتصادی، فناوری و شرایط کشور امری طبیعی است، اما مهم این است که قوانین جدید به تولید و فضای کسب‌وکار کمک کنند و مانع فعالیت تولیدکنندگان نشوند.

او افزود: با توجه به مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، باید فرآیند‌ها تسهیل و قوانین و آیین‌نامه‌ها ساده‌تر شوند و قوانین زائد، دارای همپوشانی یا قوانینی که با قوانین دیگر تعارض دارند، حذف شوند.

توجه به نظرات بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری

انارکی محمدی درباره میزان توجه مجلس به الزامات اجرایی قوانین اظهار کرد: قوانین در مجلس یا در قالب لوایح دولت و یا طرح‌های نمایندگان مطرح و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، با استفاده از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مشاوران کمیسیون‌ها و نمایندگان بررسی می‌شوند.

او ادامه داد: نمایندگان بخش خصوصی نیز در این فرآیند حضور دارند و اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و تشکل‌های مختلف بخش خصوصی می‌توانند دیدگاه‌های خود را درباره قوانین مطرح کنند.

عضو ناظر مجلس در هیئت مقررات‌زدایی با بیان اینکه صرف تصویب یک قانون به معنای اجرای آسان آن نیست، گفت: باید هنگام تدوین قوانین، شرایط اجرایی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان قانونی را تصویب کرد که در جامعه قابلیت اجرا نداشته باشد.

شفافیت در صدور مجوز‌ها

انارکی محمدی با اشاره به اقدامات هیئت مقررات‌زدایی برای شفاف‌سازی و تسهیل صدور مجوز‌ها اظهار کرد: مردم و فعالان اقتصادی در گذشته برای دریافت یک مجوز با بروکراسی و مراجعه به دستگاه‌های متعدد مواجه بودند و حتی گاهی یک دستگاه، استعلام‌های دریافت‌شده از دستگاه دیگر را مجدداً مطالبه می‌کرد.

او افزود: درگاه ملی مجوز‌ها با هدف کاهش این مشکلات ایجاد شده است تا متقاضی بتواند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کند، از هزینه‌ها و مراحل صدور مجوز مطلع شود و روند درخواست خود را به صورت شفاف پیگیری کند.

عضو ناظر مجلس در هیئت مقررات‌زدایی گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در مهلت تعیین‌شده به استعلام‌های مربوط به صدور مجوز پاسخ دهند و در صورت پاسخ ندادن در زمان مقرر، مجوز به صورت خودکار تأییدشده تلقی می‌شود.

او با اشاره به آمار صدور مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها افزود: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ حدود ۱۲ میلیون درخواست در این درگاه ثبت شده که برای بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار درخواست، مجوز صادر شده است. همچنین حدود ۹۷ درصد مجوز‌ها دارای شناسنامه مصوب و به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده‌اند.

ضرورت پیش‌بینی‌پذیری قوانین برای سرمایه‌گذاران

انارکی محمدی تأکید کرد: باید محیطی برای تولیدکنندگان فراهم شود که قوانین روشن، مقررات شفاف، تصمیم‌ها قابل پیش‌بینی و فرآیند‌ها کوتاه باشند.

او ادامه داد: وقتی قوانین روشن نباشند و بخشنامه‌ها و مقررات مختلف از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شود، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با سردرگمی مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، تغییرات قیمت ارز، کالا، مواد اولیه و شرایط ورود و خروج کالا نیز بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

این نماینده مجلس با اشاره به تعدد مراکز مقرره‌گذاری در کشور گفت: موضوع پیش‌بینی‌پذیری تنها به قانون مربوط نمی‌شود و دستگاه‌های مختلف نیز مقررات خاص خود را دارند؛ حتی ممکن است سران قوا با توجه به شرایط کشور تصمیم و مقرراتی را برای اجرا ابلاغ کنند. بنابراین، تعدد مراکز قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری می‌تواند بر روند اجرای مقررات تأثیرگذار باشد و همه این مقررات باید قابلیت اجرا داشته باشند.

تسهیل فعالیت تولیدکنندگان در شرایط جنگ

عضو ناظر مجلس در هیئت مقررات‌زدایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع تولید در شرایط جنگ گفت: در آن دوره به دلیل ضرورت تخلیه گمرک‌ها، برخی فرآیند‌ها تسهیل شد و تمدید مجوز‌ها و ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام گرفت.

انارکی محمدی افزود: تجربه نشان داد که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف می‌توان فرآیند‌ها را کوتاه و مشکلات تولیدکنندگان را کاهش داد و انتظار می‌رود این تسهیل‌گری در شرایط عادی نیز ادامه پیدا کند.

او با اشاره به سامانه تجارت بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف باید به صورت همزمان به اطلاعات دسترسی داشته باشند و بتوانند وضعیت کالا، مبدأ، مقصد و مراحل طی‌شده را مشاهده کنند تا از موازی‌کاری و ایجاد موانع اضافی جلوگیری شود.

انارکی محمدی درباره آخرین جلسه هیئت مقررات‌زدایی نیز گفت: در جلسه اخیر، موضوع سازمان نظام روان‌شناسی بررسی شد و موضوع «تولید بدون کارخانه» نیز برای بررسی کارشناسی به جلسات بعدی ارجاع شد.

او توضیح داد: افراد حقیقی و حقوقی بسیاری دارای سرمایه هستند و می‌توانند از ظرفیت کارخانه‌های دیگر استفاده کنند. در کشور کارخانه‌های نیمه‌فعال یا غیرفعال زیادی وجود دارد که می‌توان با تسهیل مقررات، زمینه استفاده از ظرفیت آنها و سرمایه‌گذاری در این واحد‌ها را فراهم کرد.

او افزود: نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، دستگاه‌های مرتبط، قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دادستانی کل، دولت و دستگاه‌های اجرایی و همچنین نمایندگان مجلس در هیئت مقررات‌زدایی حضور دارند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند.

پیگیری مسائل تولید و مهار تورم در کمیسیون اقتصادی

عضو ناظر مجلس در هیئت مقررات‌زدایی درباره اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از تولیدکنندگان نیز گفت: جلسات این کمیسیون به صورت فشرده و مستمر برگزار می‌شود و بخش قابل توجهی از مباحث به موضوع تولید، مهار تورم و مسائل ارزی اختصاص دارد.

انارکی محمدی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، جلسات کارشناسی با دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ادامه خواهد داشت تا مسائل اقتصادی با هماهنگی بیشتری پیگیری شود.