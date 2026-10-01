به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جشن انگور ملایر نمادی زنده از هویت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دره جوزان است، رویدادی که هر ساله با فرا رسیدن موسم برداشت، باغداران، تولیدکنندگان، گردشگران و مسوولان را در یک نقطه گرد هم می‌آورد تا ظرفیت‌های بی‌بدیل این محصول راهبردی را به نمایش بگذارند.

همزمان با فصل برداشت انگور، شهرستان ملایر بار دیگر میزبان یکی از کهن‌ترین و باشکوه‌ترین جشنواره‌های کشاورزی ایران بود؛ جشنی که این بار نه‌تنها به‌عنوان یک آیین بومی، بلکه به‌عنوان میراثی مهم فائو در کانون توجه قرار گرفت.

از بعد اقتصادی این جشنواره بستری بی‌واسطه برای کشاورزان و تولیدکنندگان فراهم می‌آورد تا محصولات خود را از جمله انگور تازه، کشمش، شیره انگور و سایر فرآورده‌ها به‌طور مستقیم به خریداران عرضه کنند، این امر موجب رونق کسب‌وکار، حذف واسطه‌ها و افزایش سود باغداران می‌شود و بازار پرسودی را برای محصولات منطقه شکل می‌دهد.

رونق گردشگری نیز از دیگر مزیت‌های برگزاری این رویداد ملی است؛ از آنجا که انگور ریشه در تاریخ و فرهنگ کهن منطقه دارد و به‌عنوان یک میراث فرهنگی زنده شناخته می‌شود، آیین‌های خاص برداشت انگور که نشات‌گرفته از فرهنگ غنی مردم این دیار است، در خلال سومین جشنواره انگور احیا شده و به نسل جوان معرفی می‌شود.

این رویداد همچنین موجب تقویت حس تعلق و هویت جمعی در میان ساکنان منطقه و افتخار به دستاوردهایشان می‌شود، حضور گردشگران از نقاط مختلف ایران، به یک تبادل فرهنگی سازنده می‌انجامد و از سوی دیگر، جشن انگور محلی برای تبادل تجربیات و دانش میان باغداران و کارشناسان بخش کشاورزی است.