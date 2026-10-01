براساس اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد امروز در وضعیت زرد و قابل قبول قرار گرفت.

هوای قابل قبول مشهد در ۹ مهر ۱۴۰۵

هوای قابل قبول مشهد در ۹ مهر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق ساختمان، الهیه، سرافرازان و چمن در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق طرق، هفت حوض، خیام شمالی، کریمی و آوینی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق صدف، تقی آباد، مفتح و امامیه هم زرد و قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.