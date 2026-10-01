بازتاب نامه سپاه به مردم آمریکا در تجمع شبانه اردبیل

دیشب اردبیلی ها در تجمع شبانه ضمن واکنش به نامه سپاه پاسداران خطاب به مردم آمریکا، از افکار عمومی این کشور خواستند تا سدِ راهِ تداوم سیاست‌های نادرست و ظالمانه دولتمردان خود شوند.