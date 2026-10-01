بازتاب نامه سپاه به مردم آمریکا در تجمع شبانه اردبیل
دیشب اردبیلی ها در تجمع شبانه ضمن واکنش به نامه سپاه پاسداران خطاب به مردم آمریکا، از افکار عمومی این کشور خواستند تا سدِ راهِ تداوم سیاستهای نادرست و ظالمانه دولتمردان خود شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل دیشب اردبیلی ها در تجمع شبانه ضمن واکنش به نامه سپاه پاسداران خطاب به مردم آمریکا، از افکار عمومی این کشور خواستند تا سدِ راهِ تداوم سیاستهای نادرست و ظالمانه دولتمردان خود شوند.
شرکتکنندگان در این تجمع با بررسی مفاد نامه سپاه پاسداران خطاب به ملت آمریکا، این پیام را گامی مؤثر برای تبیین حقایق و فرصتی برای مردم آمریکا دانستند تا با شناخت جنایات دولت خود، صف خود را از سیاستهای استکباری کاخ سفید جدا کنند.