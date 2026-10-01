به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۱۰۶ کاراته‌کای دانش‌آموز دختر از ۱۶ استان کشور در رقابت‌های گزینشی تیم ملی به میدان رفتند تا در یک روز رقابت فنی و فشرده، چهره‌های منتخب برای حضور در مسابقات جهانی مشخص شوند.

مجتمع ورزشی شهید رجایی ارومیه، میزبان این رقابت ملی بود؛ رویدادی که با حضور نایب‌رئیس فدراسیون کاراته و جمعی از ورزشکاران منتخب استان‌های مختلف کشور برگزار شد و عرصه‌ای برای سنجش توان فنی مدعیان پوشیدن پیراهن تیم ملی فراهم آورد.

رقابت‌ها در بخش کاتا و مبارزات انفرادی دنبال شد و ورزشکاران حاضر، در فضایی رقابتی توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند تا ترکیب نهایی تیم اعزامی به مسابقات جهانی مشخص شود.

در بخش کاتای تیمی، تیم استان تهران و «دنیا صفری» موفق شدند جواز حضور در ترکیب تیم ملی را به دست آورند.

در مبارزات انفرادی نیز نفس اکبری از البرز، ستایش قانعی‌فر از کرمان، هستی هفت‌خانک از مرکزی، ستایش افشار از قزوین و مریم گرزین از مازندران با عملکرد خود در اوزان مختلف، در جمع منتخبین تیم ملی قرار گرفتند.

برگزاری این رقابت‌ها در ارومیه، فرصت مناسبی برای گردهمایی استعداد‌های برتر کاراته دانش‌آموزی کشور و ارزیابی آنان در یکی از مراحل تعیین‌کننده مسیر حضور در رقابت‌های جهانی بود؛ رویدادی که بار دیگر ظرفیت مجموعه‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی را برای میزبانی رقابت‌های ملی دانش‌آموزی در معرض دید جامعه ورزش کشور قرار داد.

اکنون برگزیدگان این مرحله، مسیر تازه‌ای را برای حضور در میدان جهانی پیش رو دارند؛ مسیری که نخستین گام آن در تاتامی رقابت‌های گزینشی ارومیه رقم خورد.