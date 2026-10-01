نماز رکن حیات طیّبه و پشتوانه مستحکم مبارزه با شیاطین است

رهبر معظم انقلاب در پیامی به اجلاس نماز تاکید کردند: نماز از جمله زیباترین نعمت‌های بزرگ حضرت حق جلّ‌وعلا، برترین نماد و ستون دین و رشتهٔ اتّصال هر یک از ما برای ارتباط مستقیم با منبع لایزال الهی است.