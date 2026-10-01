پخش زنده
امروز: -
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اجرای برنامههای جدید برای ارتقای خدمات و حمایتهای اجتماعی از افراد دارای آسیب شنوایی خبر داد و گفت: ناشنوایان و افراد دارای معلولیت تا ۱۳ مهرماه فرصت دارند در دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در برنامه گرامیداشت هفته ناشنوایان، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حمایت از افراد دارای آسیب شنوایی اظهار کرد: دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در ۳۲ دستگاه برگزار میشود و افراد واجد شرایط مطابق دفترچه آزمون میتوانند تا ۱۳ مهرماه برای شرکت در این آزمون اقدام کنند.
وی همچنین از اجرای برنامههای آموزشی برای توسعه خدمات تخصصی مرتبط با ناشنوایان خبر داد و افزود: سال گذشته حدود ۸۰۰ مربی ویژه زبان اشاره تربیت شدند تا بخشی از کمبود نیروی متخصص در این حوزه جبران شود.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: با هدف تسهیل دسترسی ناشنوایان به خدمات مشاورهای و روانشناختی، تعدادی از مشاورانی که با زبان اشاره آشنایی داشتند، با همکاری انجمن ناشنوایان ایران در دوره پیشرفته زبان اشاره شرکت کردند تا بتوانند ارتباط مستقیم و مؤثرتری با افراد دارای آسیب شنوایی برقرار کنند.
موسوی چلک یکی دیگر از اقدامات در دست اجرا را فراهم کردن امکان ارتباط ناشنوایان با اورژانس اجتماعی عنوان کرد و گفت: از آنجا که افراد ناشنوا امکان برقراری تماس تلفنی با خط ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی را ندارند، شماره پیامکی ۲۰۰۰۰۱۲۳ در دست راهاندازی است.
وی افزود: پیشبینی میشود این شماره پیامکی طی دو هفته آینده به صورت رسمی اعلام و فعال شود تا ناشنوایان بتوانند مسائل و درخواستهای خود را از طریق پیامک منعکس کنند و همکاران اورژانس اجتماعی نیز موضوعات مطرحشده را پیگیری کنند.
این اقدامات با هدف افزایش دسترسی افراد دارای آسیب شنوایی به فرصتهای شغلی، خدمات تخصصی مشاورهای و حمایتهای اجتماعی و فراهم کردن مسیرهای ارتباطی متناسب با نیازهای آنان دنبال میشود.