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با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طرحهای عمرانی و خدماتی کلارآباد بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شهرداری کلارآباد با اجرای پروژههای زیرساختی و خدماتی، در مسیر تکمیل رینگ شهری و کاهش بار ترافیکی گام برداشت.
همزمان با بهرهبرداری از چند طرح عمرانی و خدماتی در شهر کلارآباد پروژههایی شامل: پلهای شهید نشتایی و شهید نوربخش، اصلاح شبکه برق و تبدیل سیمهای فرسوده به کابل در خیابان شهید شعبانی و نخستین باشگاه تخصصی بانوان شهرستان در کیاده کلارآباد، با مجموع اعتبار ۲۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی شهرداری کلارآباد به بهرهبرداری رسید.
شهردارکلارآباد با اشاره به اجرای طرحهای زیرساختی در این شهر گفت: پل شهید نشتایی با تأمین اعتبار از منابع داخلی شهرداری و پس از طی مراحل اجرایی به مرحله بهرهبرداری رسیده است و پل شهید نوربخش نیز از دیگر طرحهای عمرانی شهر و همچنین احداث پل اسپیرود مسیر رینگ شهری کلارآباد تکمیل خواهد شد.
مهرداد رودبارکلاری افزود: با بهرهبرداری از این طرحها، بخش مهمی از بار ترافیکی مسیر اصلی شهر کاهش مییابد و تردد شهروندان و بومیان منطقه تسهیل خواهد شد.
شهردار کلارآباد با اشاره به برنامههای عمرانی این دوره مدیریت شهری، ایجاد زیرساختهای اساسی و توسعه شبکه راههای شهری را از اولویتها برشمرد و تصریح کرد: رینگ شهری کلارآباد به طول حدود ۸ و نیم کیلومتر، در مسیرهای منتهی به جاده سی سرا و سایر محورهای ارتباطی، از طرحهای مهم توسعه شهری است.
رودبار کلاری همچنین با اشاره به پیگیری طرحهای تأمین آب شرب و توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب اظهار داشت: بستر اجرای طرحهای مرتبط با تأمین آب فراهم شده و تأمین اعتبار آن نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال پیگیری است؛ طرحی که در صورت تحقق، میتواند نیاز آبی شهر و روستاهای اطراف را با توجه به توسعه آتی و افزایش ساختوسازها تأمین کند.
وی با تأکید بر رویکرد شهرداری کلارآباد در توسعه متوازن زیرساختها و خدمات شهری، اجرای طرحهای عمرانی، بهسازی شبکه برق، توسعه راههای ارتباطی و ایجاد فضاهای تخصصی خدماتی و ورزشی (افتتاح نخستین باشگاه تخصصی ورزشی بانوان) را از برنامههای مدیریت شهری عنوان کرد.
فرماندار شهرستان عباسآباد، در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی و خدماتی شهرداری کلارآباد، با قدردانی از تلاش شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گفت: همدلی و انسجام مجموعه مدیریت شهری، زمینهساز اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای رفاه شهروندان شده است.
ساسان کابلی با اشاره به افتتاح نخستین باشگاه تخصصی بانوان شهرستان در کلارآباد افزود: توسعه فضاهای ورزشی و فراهم کردن امکانات مناسب برای بانوان، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، افزایش نشاط عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
فرماندار عباسآباد با تأکید بر ضرورت افزایش سرانه ورزشی شهرستان، خواستار توجه بیشتر شهرداران، بخشداران و شوراهای اسلامی به توسعه زیرساختهای ورزشی شد و ابراز امیدواری کرد این مجموعه ورزشی زمینه پرورش استعدادها و قهرمانان ورزشی را فراهم کند.