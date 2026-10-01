رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر کیفیت مالیات‌ستانی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی نباید از مسیر فشار بر مؤدیان موجود باشد، بلکه باید با شناسایی منابع و فعالیت‌های اقتصادی کمتر دیده‌شده دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمدهادی سبحانیان، در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور با هدف بررسی راهکار‌های بررسی عملکرد و ابلاغ سیاست‌های نظام مالیاتی و برنامه‌های لازم در راستای تحقق درآمد‌های پایدار دولت در سال جاری برگزار شد، به تشریح عملکرد نظام مالیاتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ پرداخت.

سبحانیان با اشاره به شرایط دشوار اقتصاد از رشد ۱۲۰ درصدی استرداد مالیاتی در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: تسریع در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در راستای بازگرداندن سریع‌تر منابع به چرخه اقتصادی و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی انجام شده است. به طوری که استرداد مالیاتی از یک فرایند اداری به ابزاری برای تسهیل رونق اقتصادی تبدیل شده است.

وی در ادامه بر لزوم توجه ویژه مدیران کل به موضوع استرداد به موقع مالیات‌ها تاکید کرد و گفت: کوتاه‌تر شدن فرایند استرداد و تامین منابع مورد نیاز این امکان را فراهم کرده است که بنگاه‌ها با کمبود تامین نقدینگی مواجه نشوند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی به عملکرد وصول مالیاتی اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۰۷۶ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که معادل حدود ۳۸.۵ درصد درآمد مالیاتی مصوب سال است. این میزان تحقق با توجه به الگوی وصول مالیات در طول سال، رقم طبیعی محسوب می‌شود؛ چراکه در برخی ماه‌های نیمه نخست سال، عملکرد وصول مالیات پایین‌تر از یک‌دوازدهم رقم بودجه است.

به گفته سبحانیان، روند وصولی مالیات بر اساس داده‌های واقعی فعالیت اقتصادی در کنار سیاست‌های جدید نظام مالیاتی کشور برای شناسایی منابع مالیاتی انجام می‌گیرد.

در کنار این اقدامات سبحانیان بر کیفیت مالیات‌ستانی تاکید کرد و گفت: کیفیت وصولی مالیات به این معناست که افزایش درآمد مالیاتی از مسیر فشار بر مودیان موجود دنبال نشود بلکه منابعی که کمتر دیده شده‌اند، شناسایی شوند.

در بخش دیگری از سخنان خود به توزیع عوارض ارزش افزوده در کشور پرداخت و بر اطلاع‌رسانی شایسته سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده و نقش آن در توسعه و آبادانی کشور تاکید کرد.