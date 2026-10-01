با حضور وزیر نیرو
بهره برداری از سه طرح برق با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در مشهد
سه طرح شرکت برق منطقهای خراسان به صورت همزمان با حضور وزیر نیرو در مشهد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان در حاشیه این مراسم گفت: با سفر وزیر نیرو به استان خراسان رضوی، سه طرح راهبردی این شرکت در حوزه انتقال و فوق توزیع و با هدف تقویت زیرساختهای تأمین انرژی و ارتقای پایداری شبکه برق استان افتتاح شد.
هادی مدقق افزود: این طرحها شامل «پست ۱۳۲ کیلو ولت صنعتی تبادکان»، افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلو ولت «طرقبه» و پست ۱۳۲ کیلو ولت «امامیه» است.
او بیان کرد: همچنین در ادامه سفر وزیر نیرو، امروز (پنجشنبه)، «پست ۱۳۲ کیلو ولت صنعتی گناباد» به همراه «خط تغذیه اختصاصی آن» با هدف تأمین برق پایدار شهرک صنعتی گناباد به صورت رسمی افتتاح میشود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان ادامه داد: این طرحهای زیرساختی که با مجموع سرمایهگذاری هزار و ۴۱ میلیارد تومان اجرایی شدهاند، نقش تعیینکنندهای در تأمین برق مطمئن و پایدار برای شهرکهای صنعتی و مراکز توسعهای استان ایفا خواهند کرد.
مدقق گفت: بهبود کیفیت توان، کاهش بارگذاری شبکه و پاسخگویی به تقاضای روزافزون انرژی در سطح استان، گامی بلند در جهت توسعه زیرساختهای حیاتی و حمایت از تولید در خراسان رضوی از اهداف اجرای این طرح ها محسوب میشوند.