بازار مصالح ساختمانی امروز (۹ مهر ۱۴۰۵) با افزایش قیمت در بخش قابل توجهی از مقاطع میلگرد و تیرآهن همراه است؛ در بازار سیمان نیز نرخ محصولات بدون تغییر محسوسی نسبت به روز گذشته معامله می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار میلگرد امروز با نوسانات قیمتی همراه بود و بخش قابل‌توجهی از محصولات افزایش نرخ را تجربه کردند.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش، به ۱۰۲ هزار و ۲۷۰ تومان رسید و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد نیز با رشد ۲ هزار تومانی، ۹۵ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد.

در مقابل، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با کاهش ۳ هزار تومانی، ۹۰ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت گذاری شد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با رشد ۲ هزار تومانی، ۹۳ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با افزایش هزار تومانی، ۹۶ هزار و ۳۶۰ تومان معامله شد.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با رشد هزار و ۸۰۰ تومانی، ۹۲ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با افزایش ۲ هزار تومانی، ۹۴ هزار و ۶۴۰ تومان قیمت‌گذاری شدند.

میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز با افزایش ۲ هزار تومانی، ۹۷ هزار و ۲۷۰ تومان به فروش رسید و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان بدون تغییر قیمت، ۱۰۴ هزار و ۹۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد نیز با افزایش ۳۰۰ تومانی، به ۹۰ هزار و ۹۱۰ تومان رسید.

براساس این گزارش؛ در بازار تیرآهن نیز روند معاملات نوسانی بود و تعدادی از محصولات با افزایش قیمت همراه شدند.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۴ هزار تومان افزایش، ۱۱۳ هزار و ۶۷۰ تومان و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با رشد ۵ هزار تومانی، ۱۱۸ هزار و ۲۲۰ تومان معامله شد.

تیرآهن ۱۴ ظفربناب نیز با افزایش هزار و ۸۰۰ تومانی، ۹۷ هزار و ۸۱۸ تومان قیمت گذاری شد و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با رشد هزار تومانی، در مبادی ورودی ۹۶ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت.

قیمت تیرآهن ۱۴ یزد نیز با افزایش ۵ هزار و ۳۰۰ تومانی به ۱۰۳ هزار و ۱۸۱ تومان رسید و تیرآهن ۱۸ ماهان با افزایش ۳ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.

تیرآهن ۱۸ فایکو ۹۸ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۶ فایکو ۹۷ هزار و ۹۰۹ تومان معامله شدند.

همچنین، تیرآهن ۱۴ اشتهارد با رشد ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، با نرخ ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی تهران ۲۵۳ هزار تومان سیمان، پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان معامله شدند.

همچنین، سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۰ هزار تومان به دست مصرف کننده رسید.

سیمان پاکتی صوفیان نیز ۲۸۹ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمت داشتند.