نماز جمعه ارومیه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ستاد اقامه نماز جمعه ارومیه اعلام کرد: نماز جمعه این هفته ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۵ به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.

پیش از خطبه‌ها سخنرانی سردار سرتیپ دوم جمال سلمانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

ضمنا میز پاسخگویی به سوالات شرعی و گفتگوی اعتقادی نیز برقرار خواهد بود.

خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود