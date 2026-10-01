به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرلشگر شهید حسین نوری بیش از ۵ سال در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشت و در پاک‌سازی مناطقی از آذربایجان شرقی و کردستان از منافقین و ضدانقلاب نقش ویژه‌ای ایفا کرد.

همرزمان شهید پس از سال‌ها با نام و یاد او دیدار کردند. به گفته همرزمان، شهید نوری در خوش‌خلقی، شجاعت و دلیری نمونه بود و معاونت اطلاعات و عملیات لشگر شهدا را برعهده داشت.

حاج علی‌اکبر تعالی‌رادی، جانباز ۵۵ درصد جنگ تحمیلی و از همرزمان شهید نوری، پاک‌سازی سردشت از وجود منافقین را از مهم‌ترین عملیات‌های این شهید عنوان کرد.

مجید نوری، فرزند شهید، به عنوان یک فرهنگی از ادامه دادن راه پدر گفت و مهم‌ترین وصیت شهیدش را دفاع از اسلام و حمایت از انقلاب و رهبری توسط نسل امروز دانست که خود نیز این راه را ادامه می‌دهد.

رضا عنبری، نویسنده کتاب «من شهید می‌شوم»، روایت زندگی شهید نوری را در ۱۰ فصل از عملیات‌ها و ایستادگی‌های او به تألیف درآورده است.

شهید حسین نوری در سال ۶۵ در عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه به درجه والای شهادت نائل آمد.