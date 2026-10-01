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همرزمان سرلشگر شهید حسین نوری پس از سالها از نقاط مختلف کشور گرد هم آمدند تا یاد همرزم شهیدشان را زنده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرلشگر شهید حسین نوری بیش از ۵ سال در جبهههای حق علیه باطل حضور داشت و در پاکسازی مناطقی از آذربایجان شرقی و کردستان از منافقین و ضدانقلاب نقش ویژهای ایفا کرد.
همرزمان شهید پس از سالها با نام و یاد او دیدار کردند. به گفته همرزمان، شهید نوری در خوشخلقی، شجاعت و دلیری نمونه بود و معاونت اطلاعات و عملیات لشگر شهدا را برعهده داشت.
حاج علیاکبر تعالیرادی، جانباز ۵۵ درصد جنگ تحمیلی و از همرزمان شهید نوری، پاکسازی سردشت از وجود منافقین را از مهمترین عملیاتهای این شهید عنوان کرد.
مجید نوری، فرزند شهید، به عنوان یک فرهنگی از ادامه دادن راه پدر گفت و مهمترین وصیت شهیدش را دفاع از اسلام و حمایت از انقلاب و رهبری توسط نسل امروز دانست که خود نیز این راه را ادامه میدهد.
رضا عنبری، نویسنده کتاب «من شهید میشوم»، روایت زندگی شهید نوری را در ۱۰ فصل از عملیاتها و ایستادگیهای او به تألیف درآورده است.
شهید حسین نوری در سال ۶۵ در عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه به درجه والای شهادت نائل آمد.