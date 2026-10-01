در مجلس شورای اسلامی پیگیر رسیدن آب پایدار، دریافت حق آبه ۸ میلیون متر مکعبی در سال، آفت کش های مورد نیاز و فعال شدن سامانه دریافت کود کشاورزان و نخلداران آبادان خواهیم بود.

وعده پیگیری مشکلات و حق آبه نخلداران و کشاورزان آبادانی در مجلس تا حصول نتیجه

وعده پیگیری مشکلات و حق آبه نخلداران و کشاورزان آبادانی در مجلس تا حصول نتیجه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس و هیئت همراه امروز با حضور در نخلستان‌های آبادان وضعیت این بخش کشاورزی را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادند.

پیمان فلسفی در دیدار با کشاورزان آبادان و اروندکنار گفت: خوزستان مهد ارقام مختلف خرما است که اکنون در نقاط مختلف دنیا کشت می‌شوند و این سرمایه ای است که باید حفظ شود.

وی افزود: در مجلس شورای اسلامی پیگیر رسیدن آب پایدار، دریافت حق آبه ۸ میلیون متر مکعبی در سال، آفت کش های مورد نیاز و فعال شدن سامانه دریافت کود کشاورزان خواهیم بود و به زودی اخبار خوشی به کشاورزان می دهیم.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس خاطر نشان کرد: در حوزه‌ فرآوری خرما نیز با کمک به تولید کنندگان و کاهش کاغذ بازی های اداری، می‌توان از محصول راهبردی خرما بیشترین بهره را برد این امر با پیگیری چالش‌های تولیدکنندگان در این حوزه و صادرات محصول به صورت ویژه میسر خواهد شد.

پیمان فلسفی در دیدار با کشاورزان یادآور شد: برای بازدهی بهتر نخست باید شیوه‌ آبیاری نخل‌ها تغییر کند و آبیاری تحت فشار باید جایگزین آبیاری سنتی غرق آبی شود.

وی در ادامه سفرش به اروندکنار و دیار نخل های سربریده رفت و با کشاورزان و نخلداران این شهرمرزی نیز دیدار و گفتگو کرد، پیمان فلسفی، قول داد: موضوع نخل‌های سوخته در مجلس مطرح شود تا برای احیای آن طرح و برنامه ریزی شود.

کشاورزان اروندکناری هم در دیدار با وی عنوان کردند: پیش از جنگ تحمیلی ۸ ساله این منطقه دارای ۴ میلیون اصله نخل بود که مورد هجوم دشمن قرار گرفت. اکنون از نظر راهبردی بسیار مهم است که منطقه‌ی نخل‌های سوخته احیا شود.

کشاورزان روستای شلهه ثوامر آبادان هم در دیدار با این هیئت با اشاره به کاهش میزان تولید خرمای امسال در آبادان کیفیت آن را در مقابل مطلوب دانستند.

آنان با بیان اینکه شمار نخل های آبادان روزی بیش از ۱ میلیون نفر بود افزودند: به دلایلی مانند تنش‌های آبی متعدد از سال ۹۷ تاکنون این تعداد به حدود نیم میلیون اصله نخل کاهش یافته است.

سد سازی بی رویه، مشکل نبود آب پایدار، نرسیدن سم آفت کش ها و عوامل دیگر در این دیدار سبب کاهش صادرات خرما در جنوب غرب خوزستان عنوان شد.