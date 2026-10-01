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وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در نشستی مشترک بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، نظام بانکی و دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد برای بهینهسازی مصرف انرژی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست هماندیشی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، با حضور دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و دکتر سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، و جمعی از مدیران دو دستگاه برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای بهینهسازی مصرف و توزیع عادلانه انرژی در اقتصاد کشور بررسی شد و پیشنهادهای کارشناسان دو دستگاه با هدف توزیع عادلانه یارانههای انرژی و بهرهمندی عادلانه اقشار مختلف جامعه از این یارانهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه، نظام بانکی و همچنین توانمندیهای سازمانها و دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، از دیگر محورهای این نشست بود.
همچنین مقرر شد نشستهای ماهانه و منظم با حضور کارشناسان دو دستگاه با هدف پیگیری اجرای پیشنهادهای مطرحشده و تدوین برنامهای جامع برای دستیابی به نظام توزیع عادلانه یارانههای انرژی در اقتصاد کشور برگزار شود.