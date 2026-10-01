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طرح آموزشی ماهر در مدارس شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: ارتقای آمادگی، تابآوری و تقویت مهارتهای امدادی و ایمنی دانشآموزان از اهداف این طرح بود.
طاهری افزود: این طرح، با مشارکت آموزیاران و مربیان جمعیت هلالاحمر شهرستان بروجن برگزار شد.
به گفته وی همچنین با اجرای آموزشهای عملی و شبیهسازی موقعیتهای اضطراری، زمینه یادگیری تعاملی و افزایش آمادگی دانشآموزان برای مواجهه با خطرات احتمالی فراهم شد.