به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا نعیمی صدیق مدیر کل ارتباطات و فن آوری استان سمنان گفت : بررسی روند توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی استان، دیدار با فعالان، کسب‌وکار‌ها و نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازدید از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال، حضور در جلسه شورای اداری و افتتاح ۱۱۲ طرح با اعتبار بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به صورت همزمان، دیدار با خانواده شهید امنیت محمد باصری و پلاک کوبی منزل این شهید والامقام و کلنگ زنی مجتمع ICT استان سمنان از برنامه‌های سفر یک‌روزه وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات به استان سمنان است.

استاندار سمنان و هیئت همراه در بدو ورود سید ستار هاشمی از او استقبال کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در بارگاه مطهر امامزاده یحیی (ع) سمنان به مقام شامخ شهدای آرمیده در این بارگاه مطهر ادای احترام کرد.