تیم ملی والیبال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا، با شکست کره جنوبی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز پنجشنبه (نهم مهر) با هشت دیدار در ناگویا پیگیری می‌شود که چهار مسابقه آن برای تعیین رتبه‌های نهم تا شانزدهم است.

تیم ملی والیبال ایران که در مرحله مقدماتی با شکست تیم‌های قرقیزستان، تایلند و اندونزی و کسب هشت امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی این مرحله شده است، از ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی این بازی‌ها به مصاف کره جنوبی رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست‌های دوم و سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ مغلوب حریف شدند، اما در سه ست اول، چهارم و پنجم با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۵ بر ۱۲ چهارمین حریف خود در این رقابت‌ها را از پیش رو برداشتند تا به مرحله نیمه نهایی صعود کنند و حریف پاکستان شوند.

علی حق پرست، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، سید عیسی ناصری، پوریا حسین خانزاده و حسین حاجی کلاته (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

امین اسماعیل نژاد (کاپیتان)، محمد ولی زاده، مرتضی شریفی، یوسف کاظمی، ایلشن داوودی پور و مبین نصری دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا هستند.

دو تیم ملی والیبال ایران و کره جنوبی امروز در سی و پنجمین دیدار تاریخ خود به مصاف یکدیگر رفتند که شانزدهمین برد تیم ایران به دست آمد و حسرت ۱۲ ساله کره برای شکست ایران همچنان باقی ماند.

محمد شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال و غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی از جمله تماشاگران دیدار ایران و کره جنوبی در ناگویا بودند.

روبرتو پیاتزا (سرمربی)، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور) و حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ هستند.

در نخستین دیدار مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات تیم پاکستان موفق به شکست سه بر صفر هند شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و تیم ملی والیبال ایران با شکست کره جنوبی حریف پاکستانی‌ها در مرحله نیمه نهایی شد.

مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا جمعه دهم مهر پیگیری خواهد شد.

تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازی‌های آسیایی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به مدال طلا و قهرمانی دست یافته است. سه مدال نقره و یک مقام سومی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایران در این بازی‌ها است.