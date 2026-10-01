به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر آموزش و پرورش شهرستان جاسک گفت: این فضای آموزشی با زیربنای ۱۴۳ مترمربع و محوطه‌سازی استاندارد به مساحت ۹۸۰ مترمربع به بهره برداری رسید.

ابراهیم آبیار افزود: برای بهره برداری از این فضای آموزشی ۹ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

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وی گفت: در این فضای آموزشی ۳۸ دانش آموز درس می‌خوانند.

روستای تل، در ۱۰ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک واقع است.