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در راستای نهضت مدرسهسازی و گسترش عدالت آموزشی دبستان سه کلاسه خیرساز مسعود شمسینژاد اوزی در روستای تل شهرستان جاسک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر آموزش و پرورش شهرستان جاسک گفت: این فضای آموزشی با زیربنای ۱۴۳ مترمربع و محوطهسازی استاندارد به مساحت ۹۸۰ مترمربع به بهره برداری رسید.
ابراهیم آبیار افزود: برای بهره برداری از این فضای آموزشی ۹ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
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وی گفت: در این فضای آموزشی ۳۸ دانش آموز درس میخوانند.
روستای تل، در ۱۰ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک واقع است.