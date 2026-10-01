وزیر آموزش‌وپرورش در بدو ورود به مشهد مقدس، با حضور در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم مشرف شد.

وزیر آموزش و پرورش به زیارت بارگاه رضوی و مرقد رهبر شهید رفت

وزیر آموزش و پرورش به زیارت بارگاه رضوی و مرقد رهبر شهید رفت



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دکتر علیرضا کاظمی؛ صبح امروز، پنج شنبه نهم مهر در بدو ورود به مشهد مقدس، با حضور در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم مشرف شد.

وی پس از زیارت بارگاه منور رضوی، با حضور در رواق دارالذکر و مرقد رهبر شهید انقلاب، ضمن ادای احترام به مقام والای ایشان و تجدید میثاق با آرمان‌های آن امام شهید امت بر اهمیت پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

گفتنی است؛ وزیر آموزش و پرورش با هدف شرکت در هفتمین اجلاسیه سراسری نماز دانش آموزی، بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی استان و افتتاح پروژه‌های آموزشی به استان خراسان رضوی سفر کرده است.