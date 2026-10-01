تیم کاراته بانوان سبک سوکیوکوشین قم در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی استان تهران به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم کاراته بانوان سبک سوکیوکوشین قم در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی استان تهران به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.

تیم قم در این رقابت‌ها ۲۰ مدال طلا، ۱۳ نقره و ۱۵ برنز کسب کرد. زهرا موسوی، زینب علیرضالو، هانیه زند و زهرا سلطانی نیز به عنوان داوران قمی در این مسابقات حضور داشتند که در پایان زهرا موسوی و زینب علیرضالو به عنوان داوران برتر معرفی شدند.

همچنین زینب علیرضالو در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم به اردوی تیم ملی برای اعزام به مسابقات ارمنستان دعوت شد.

سرپرستی تیم قم در این مسابقات بر عهده آرزو رحیمی بود.