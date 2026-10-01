وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (پنجشنبه ۹ مهر)، در سفری یک‌روزه وارد استان سمنان شد و در بدو ورود از سوی محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست شورای اداری به طور همزمان ۱۱۲ طرح را در تمام زیرحوزه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۴ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال افتتاح می‌کند.

شرکت در نشست با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کلنگ‌زنی مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دیدار با خانواده شهید باصری و آیین پلاک‌کوبی منزل این شهید، از دیگر برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به سمنان اعلام شده است.

حضور در جلسه شورای اداری استان سمنان، از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر است که در جریان آن، ضمن بررسی وضعیت ارتباطی استان، پروژه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز به‌صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

در ادامه این سفر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان دیدار و در نشست با نخبگان و فعالان فاوا، ظرفیت‌ها، مسائل و چالش‌های این حوزه را بررسی خواهد کرد.

دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان سمنان است.



این سفر با هدف پیگیری میدانی وضعیت ارتباطات استان، بررسی روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، شناسایی موانع و چالش‌های موجود و تسریع در اجرای پروژه‌های ارتباطی انجام می‌شود.



