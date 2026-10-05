به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اعزام ۱۲ هزار رزمنده از شهرستان دامغان به مناطق دفاع مقدس ، حماسه‌ای به یاد ماندنی غیور مردان گردان قمربنی هاشم و امام روح الله دامغان در عملیات مرصاد و ثبت بیشترین شهید دفاع مقدس و اعزام بیشترین رزمنده به جبهه‌ها نسبت به جمعیت در کشور از افتخارات مردم شهرستان دامغان در ۸ سال دفاع مقدس است.

مردم شهرستان دامغان در دوران دفاع مقدس هشت ساله ، ۶۴۰ شهید، یک هزار و ۸۰۰ جانباز و ۳۵ آزاده تقدیم انقلاب کرده‌اند.