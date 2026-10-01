سجاد عباسپور و مهدی بالی با عبور از مراحل مقدماتی، در نیمه‌نهایی شکست خوردند و حالا برای مدال برنز رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دو فرنگی‌کار مازندرانی پس از شکست در مرحله نیمه‌نهایی، به دیدار رده‌بندی رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا راه یافتند.

سجاد عباسپور در وزن ۶۰ کیلوگرم، در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ از سد حریف چینی گذشت و در دور بعد نیز با نتیجه یک بر یک مقابل سومیت از هند به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

عباسپور در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۴ برابر علیشیر از ازبکستان شکست خورد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

مهدی بالی نیز در وزن ۹۷ کیلوگرم، در دور نخست حریف عربستانی را مغلوب کرد و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با شکست حریف قرقیزستانی به نیمه‌نهایی رسید.

بالی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه نزدیک ۵ بر ۴ برابر یوری ناکازاتو از ژاپن شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

عباسپور و بالی حالا برای کسب مدال برنز رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا در ناگویای ژاپن به روی تشک می‌روند.