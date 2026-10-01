کشف و معدومسازی حدود ۲ تن ضایعات مرغ فاسد در هوراند
حدود ۲ تن ضایعات مرغ فاسد و فاقد هویت بهداشتی که از پارسآباد مغان بارگیری و قرار بود در تبریز توزیع شود در شهرستان هوراند کشف و ضبط و با دستور قضایی معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
عبدالهی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هوراند گفت:۲ تن ضایعات مرغ فاسد با همکاری نیروی انتظامی و کارشناسان دامپزشکی شناسایی و متوقف شد که بدون مجوز بهداشتی، فاقد مشخصات منبع تولید و خارج از زنجیره سرد حمل میشد.
وی افزود: پس از توقیف محموله و با صدور دستور قضایی از سوی دادگستری شهرستان هوراند حدود ۲ تن ضایعات مرغ فاسد با حضور نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، اداره حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی و شهرداری هوراند بهطور کامل معدوم شد.
عبدالهی گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از ورود مواد آلوده به چرخه مصرف و پیشگیری از بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام انجام شد.
رئیس اداره دامپزشکی هوراند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه حملونقل مشکوک فرآوردههای خام دامی موضوع را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.