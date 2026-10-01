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وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سالیان سال است که میگویند اقتصاد ایران ۲ هفته یا یک ماه دیگر دچار فروپاشی میشود؛ قطعا این اتفاق نمیافتد خیالتان راحت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید علی مدنی زاده درباره ادعای وزیر خزانه داری آمریکا مبنی بر نابودی اقتصاد ایران گفت: سالیان سال است که میگویند دو هفته دیگر یا یک ماه دیگر اقتصاد ایران منهدم میشود و فروپاشی اتفاق میافتد قطعا این اتفاقات رخ نمیدهد، خیالتان راحت باشد.
وی افزود: اینها میخواهند برای مردم ناآرامی و استرس ایجاد کنند تا مردم به سمت بازار ارز هجوم ببرند و قیمت ارز را بالا ببرند؛ وگرنه این حرفها هیچ فایدهای ندارد و ما هم اجازه نمیدهیم این اتفاق رخ دهد.
سهام عدالت طبق برنامه پرداخت میشود/ پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک ومتوسط
مدنی زاده گفت: سود سهام عدالت طبق برنامه پرداخت میشود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره پرداخت خسارت بنگاههای کوچک و متوسط آسیب دیده از جنگ گفت: خسارت این واحدها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که از این میزان تا این لحظه نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی نیز در چند هفته آینده پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: بنگاههای بزرگتر به صورت جداگانه در قالب «پنجره واحد» بررسی شدند و تمام نیازهایشان دیده شد؛ دستورات لازم به بانکها صادر شده تا در سقف ظرفیت اعتباریشان پرداخت کنند.
مدنی زاده یادآور شد: این پرداختها از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
عضو کابینه چهاردهم خاطرنشان کرد: همچنین برای حفظ اشتغال بنگاههایی که آسیب غیرمستقیم دیده بودند، ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی شده است که تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان درخواست آمده و ۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و امیدواریم مابقی تا ماه آینده پرداخت شود.
پرداخت ۸۰ میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما
مدنی زاده همچنین گفت: در حوزه بیمه، بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم پرداخت شده است و بالغ بر ۸۰ میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما نیز داده شده و مابقی موارد نیز در دستور کار قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال گفت: با توجه به محدودیت منابع، این فرایند ممکن است کمی کند و زمانبر باشد، اما تلاش میکنیم از همه بخشهایی که چه مستقیم و چه غیرمستقیم آسیب دیدهاند، حمایت کنیم.
جریان بازگشت ارز تراستیها برقرار است
وی همچنین در باره بازگشت ارز تراستیها گفت: ما سال گذشته به دلیل سیاستهای ارزی که وجود داشت، با مشکل رفع تعهدات ارزی مواجه بودیم و منابع در دست تراستیها باقی مانده بود. بخشی از این عدم بازگشت، به «حمله ارزی» برمیگردد که به کشور شد؛ کما اینکه آمریکا و اسرائیل به این حمله ارزی اذعان کردند. برخی از تراستیها دستگیر شدند یا خودشان را لو دادند و منابع را عملاً از کشور خارج کردند.
مدنی زاده تاکید کرد: اکنون که قوه قضائیه ورود کرده و بانک مرکزی نیز طبق قانون، رفع تعهدات را پیگیری میکند، جریان بازگشت ارز برقرار است و امسال مشکل خاصی نداریم؛ چرا که سیاست ارزی فعلی، انگیزه کافی برای بازگرداندن ارز ایجاد کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ما ابزارهای متعددی مانند صندوقهای سرمایهگذاری عظیم و موارد دیگر را در بازار بورس اضافه کردیم که انگیزه را برای بازگرداندن ارز و تزریق آن به چرخه تولید برای صنایع نیازمند، تقویت میکند.
منبع: ایرنا