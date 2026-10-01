به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید علی مدنی زاده درباره ادعای وزیر خزانه داری آمریکا مبنی بر نابودی اقتصاد ایران گفت: سالیان سال است که می‌گویند دو هفته دیگر یا یک ماه دیگر اقتصاد ایران منهدم می‌شود و فروپاشی اتفاق می‌افتد قطعا این اتفاقات رخ نمی‌دهد، خیالتان راحت باشد.

وی افزود: اینها می‌خواهند برای مردم ناآرامی و استرس ایجاد کنند تا مردم به سمت بازار ارز هجوم ببرند و قیمت ارز را بالا ببرند؛ وگرنه این حرف‌ها هیچ فایده‌ای ندارد و ما هم اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد.

سهام عدالت طبق برنامه پرداخت می‌شود/ پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان به واحد‌های کوچک ومتوسط

مدنی زاده گفت: سود سهام عدالت طبق برنامه پرداخت می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره پرداخت خسارت بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب دیده از جنگ گفت: خسارت این واحد‌ها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که از این میزان تا این لحظه نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی نیز در چند هفته آینده پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: بنگاه‌های بزرگتر به صورت جداگانه در قالب «پنجره واحد» بررسی شدند و تمام نیازهایشان دیده شد؛ دستورات لازم به بانک‌ها صادر شده تا در سقف ظرفیت اعتباری‌شان پرداخت کنند.

مدنی زاده یادآور شد: این پرداخت‌ها از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

عضو کابینه چهاردهم خاطرنشان کرد: همچنین برای حفظ اشتغال بنگاه‌هایی که آسیب غیرمستقیم دیده بودند، ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی شده است که تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان درخواست آمده و ۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و امیدواریم مابقی تا ماه آینده پرداخت شود.

پرداخت ۸۰ میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما

مدنی زاده همچنین گفت: در حوزه بیمه، بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم پرداخت شده است و بالغ بر ۸۰ میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما نیز داده شده و مابقی موارد نیز در دستور کار قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال گفت: با توجه به محدودیت منابع، این فرایند ممکن است کمی کند و زمان‌بر باشد، اما تلاش می‌کنیم از همه بخش‌هایی که چه مستقیم و چه غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، حمایت کنیم.

جریان بازگشت ارز تراستی‌ها برقرار است

وی همچنین در باره بازگشت ارز تراستی‌ها گفت: ما سال گذشته به دلیل سیاست‌های ارزی که وجود داشت، با مشکل رفع تعهدات ارزی مواجه بودیم و منابع در دست تراستی‌ها باقی مانده بود. بخشی از این عدم بازگشت، به «حمله ارزی» برمی‌گردد که به کشور شد؛ کما اینکه آمریکا و اسرائیل به این حمله ارزی اذعان کردند. برخی از تراستی‌ها دستگیر شدند یا خودشان را لو دادند و منابع را عملاً از کشور خارج کردند.

مدنی زاده تاکید کرد: اکنون که قوه قضائیه ورود کرده و بانک مرکزی نیز طبق قانون، رفع تعهدات را پیگیری می‌کند، جریان بازگشت ارز برقرار است و امسال مشکل خاصی نداریم؛ چرا که سیاست ارزی فعلی، انگیزه کافی برای بازگرداندن ارز ایجاد کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ما ابزار‌های متعددی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری عظیم و موارد دیگر را در بازار بورس اضافه کردیم که انگیزه را برای بازگرداندن ارز و تزریق آن به چرخه تولید برای صنایع نیازمند، تقویت می‌کند.

منبع: ایرنا