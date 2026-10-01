به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین افتتاح این مرکز با حضور حسین خوش‌ اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، عبادی آذر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، کامران ملکی بخشدار کن، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای امامزاده داود برگزار شد.

خوش‌اقبال در مراسم راه اندازی دوباره مرکز خدمات جامع سلامت امامزاده داود (ع) با قدردانی از استاندار تهران، مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران و مسئولان محلی، اظهار کرد: پس از آسیب‌های ناشی از سیلاب، استمرار خدمات سلامت به مردم منطقه و زائران امامزاده داود از دغدغه‌های مهم بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و در راستای مصوبات سفر استاندار تهران، بازسازی و تجهیز این مرکز در مدت چند ماه انجام شد.

وی افزود: این مرکز علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های بهداشتی و درمانی ساکنان امامزاده داود، با توجه به حضور زائران و مراجعه‌کنندگان، نقش مهمی در دسترسی آنان به خدمات سلامت خواهد داشت و بازگشت آن به چرخه خدمت‌رسانی، گامی در جهت ارتقای شرایط منطقه است.

فرماندار تهران همچنین با اشاره به تداوم پیگیری مسائل امامزاده داود، از جمله موضوع حریم رودخانه، گفت: مدیریت شهرستان تهران با همکاری دستگاه‌های مسئول، مسائل و نیاز‌های این منطقه را دنبال می‌کند و تلاش خواهد شد روند رفع مشکلات و ارتقای زیرساخت‌های منطقه استمرار داشته باشد.

در ادامه دکتر فربدعبادی آذر، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس، از تلاش و همراهی مجموعه‌های مختلف در مسیر بازسازی و راه‌اندازی مجدد مرکز خدمات جامع سلامت امامزاده داود قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: بازسازی و راه‌اندازی مجدد این مرکز با همکاری مجموعه‌های مختلف و پس از بررسی وضعیت و نیاز‌های مرکز انجام و تلاش شد با تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز، شرایط مناسبی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم منطقه و زائران امامزاده داود فراهم شود.

دکتر الناز گلباری، رئیس مرکز بهداشت شمال‌غرب یک نیز با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مجدد مرکز خدمات جامع سلامت امامزاده داود (ع)، اظهار کرد: فعالیت دوباره این مرکز، دسترسی ساکنان منطقه و روستا‌های اطراف به خدمات بهداشتی و درمانی را تسهیل می‌کند و با توجه به حضور زائران، ظرفیت مهمی برای پاسخگویی به نیاز‌های سلامت در این منطقه خواهد بود.

وی افزود: مرکز خدمات جامع سلامت امامزاده داود (ع) خدماتی از جمله مراقبت‌های مادر و کودک، واکسیناسیون، خدمات پرستاری، غربالگری، مراقبت از سالمندان و آموزش‌های سلامت را ارائه می‌دهد و با توجه به تردد زائران، ارائه این خدمات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امامزاده داود (ع) از جمله اماکن مذهبی، تاریخی و گردشگری شناخته‌شده در شمال‌غرب تهران است که به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای کوهستانی از دامنه‌های جنوبی البرز، همواره مورد توجه زائران، گردشگران و اهالی منطقه قرار داشته است. بقعه این امامزاده در محدوده کن قرار دارد و پیشینه آن به سده‌های گذشته بازمی‌گردد.

موقعیت جغرافیایی خاص امامزاده داوود، در کنار حضور مستمر زائران و گردشگران، ضرورت دسترسی به خدمات عمومی، به‌ویژه خدمات بهداشتی و درمانی، را دوچندان کرده است.

بامداد ششم مردادماه ۱۴۰۱، بارش شدید باران در ارتفاعات شمال‌غرب تهران، شرایط منطقه امامزاده داود (ع) را به‌سرعت دگرگون کرد. بارش‌ها در مدت کوتاهی شدت گرفت و روان‌آب‌های حاصل از ارتفاعات به سمت محدوده امامزاده سرازیر شد. حجم زیادی از آب، گل‌ولای و رسوبات وارد بافت منطقه شد و در مسیر خود بخش‌هایی از معابر، واحد‌های مسکونی، واحد‌های تجاری و زیرساخت‌های خدماتی را تحت تأثیر قرار داد.

در میان زیرساخت‌های آسیب‌دیده، مرکز خدمات جامع سلامت امام زاده داود (ع) منطقه نیز از این حادثه در امان نماند و دچار آسیب شد؛ مرکزی که پیش از حادثه، در کنار خدمت‌رسانی به ساکنان منطقه، در تأمین خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز زائران و مراجعه‌کنندگان امامزاده داوود نیز نقش داشت.