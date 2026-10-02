به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: امسال بیش از ۳۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان زیر کشت انواع لوبیا شامل چیتی، سفید وقرمز رفته و پیش بینی می‌شود حدود ۹۵۰۰ تن محصول برداشت و روانه بازار شود.

پیمان فیروزنیا افزود: مهمترین ارقام لوبیای کشت شده در استان شامل ارقام کوشا، صالح، خمین، پاک و یاقوت است.

وی گفت: تامین و تدارک بذر گواهی شده، توسعه آبیاری تیپ در مزارع، اجرای طرح تغذیه گیاهی در مزارع و نظارت بر اجرای کنترل آفات و بیماری‌ها در مزارع از مهمترین اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در چند ماه گذشته بوده است.

مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است، که در سال‌های نرمال از نظر بارش حدود ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حُبوبات و محصولات علوفه‌ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص می‌یابد.

تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تُن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است و مجموع تولیدات باغی و گلخانه‌ای این خطه در شرایط عادی حدود ۸۸۶ هزار تُن برآورد می‌شود.