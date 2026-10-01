به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس برنامه اعلام‌شده، جشنواره‌های شو سواره اسب ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در محله گارماسه برگزار و بازی‌های بومی و محلی نیز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در روستای جوجیل برگزار خواهد شد.

همچنین جشنواره‌های میوه به از ۱۵ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در روستای سهروفیروزان، تئاتر کودک و نوجوان از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر فلاورجان، پیاز پنجم و ششم آذرماه ۱۴۰۵ در شهر قهدریجان برگزار می‌شود.

جشنواره‌های هنر‌های تجسمی نیز از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه ۱۴۰۵ در شهر فلاورجان و فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ در شهر فلاورجان خواهد شد.

جشنواره‌های تحصیل، تهذیب، ورزش ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ در شهر مینادشت و آیین سمنو و چهل آش نیز از ۲۰ تا ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۵ در شهر طاد برگزار می‌شود.

جشنواره‌های محصولات گلخانه‌ای نیز ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۵ در شهر ابریشم برگزار می‌شود.

جشنواره نوروزگاه پیربکران نیز ۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۶ در شهر پیربکران برگزار می‌شود.

جشنواره‌های هلو از ۱۵ تا ۱۶ مردادماه ۱۴۰۶ در شهر بوستان زر و مروارید‌های سرخ نیز از ۲۴ تا ۲۶ مردادماه ۱۴۰۶ در شهر زازران برگزار می‌شود.