پخش زنده
امروز: -
پوستر (۱۳ جشنواره شهرستان فلاورجان) در هتل عباسی اصفهان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس برنامه اعلامشده، جشنوارههای شو سواره اسب ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در محله گارماسه برگزار و بازیهای بومی و محلی نیز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در روستای جوجیل برگزار خواهد شد.
همچنین جشنوارههای میوه به از ۱۵ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در روستای سهروفیروزان، تئاتر کودک و نوجوان از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر فلاورجان، پیاز پنجم و ششم آذرماه ۱۴۰۵ در شهر قهدریجان برگزار میشود.
جشنوارههای هنرهای تجسمی نیز از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه ۱۴۰۵ در شهر فلاورجان و فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمنماه ۱۴۰۵ در شهر فلاورجان خواهد شد.
جشنوارههای تحصیل، تهذیب، ورزش ۱۴ بهمنماه ۱۴۰۵ در شهر مینادشت و آیین سمنو و چهل آش نیز از ۲۰ تا ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۵ در شهر طاد برگزار میشود.
جشنوارههای محصولات گلخانهای نیز ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۵ در شهر ابریشم برگزار میشود.
جشنواره نوروزگاه پیربکران نیز ۲ فروردینماه ۱۴۰۶ در شهر پیربکران برگزار میشود.
جشنوارههای هلو از ۱۵ تا ۱۶ مردادماه ۱۴۰۶ در شهر بوستان زر و مرواریدهای سرخ نیز از ۲۴ تا ۲۶ مردادماه ۱۴۰۶ در شهر زازران برگزار میشود.