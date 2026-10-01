متقاضیان هجدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا ۲۵ مهرماه به نشانی roshd۱۶.ir/quran۱۴۰۵ مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر روابط‌عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، از برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری کشور خبر داد و گفت: این مسابقات باهدف ترویج فرهنگ قرآنی و فراهم‌کردن زمینه حضور کارگران و خانواده‌های آنان در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی برگزار می‌شود.

رسول احدی، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هجدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری کشور را برگزار می‌کند و کارگران و خانواده‌های آنان شامل همسر و فرزندان می‌توانند در این رویداد قرآنی شرکت کنند.

وی با اشاره به رشته‌های این دوره از مسابقات افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در رشته‌های تخصصی شامل قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم قرآن کریم با محوریت تفسیر نمونه جلد هشتم شرکت کنند.

مدیر روابط‌عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ادامه داد: در بخش رشته‌های عمومی نیز مسابقات در رشته‌های حفظ چهارقل و مفاهیم قرآن کریم با محوریت تفسیر نمونه سوره فجر برگزار خواهد شد.

احدی با دعوت از جامعه کارگری استان زنجان و خانواده‌های آنان برای حضور در این رویداد فرهنگی و قرآنی گفت: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا ۲۵ مهرماه به نشانی roshd۱۶.ir/quran۱۴۰۵ مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقات فرصت مناسبی برای مشارکت خانواده بزرگ جامعه کارگری در فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی و تقویت انس با قرآن کریم است.