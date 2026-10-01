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فرماندار بابل بر لزوم مناسبسازی فضای شهری، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی برای ناشنوایان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان، همایشی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات جمعیت هلال احمر شهرستان بابل برگزار شد تا ضمن تجلیل از این قشر عزیز، بر مطالبات، حقوق شهروندی و ضرورت مناسبسازی خدمات برای جامعه ناشنوایان تأکید شود.
این همایش با حضور پرشور جامعه ناشنوایان، خانوادههای آنان و جمعی از مسئولان برگزار گردید.
در این مراسم، میرتبار فرماندار شهرستان بابل طى سخنانی ضمن تبریک این روز، بر لزوم مناسبسازی فضای شهری، تسهیل دسترسی این عزیزان به خدمات عمومی و ایجاد فرصتهای برابر شغلی و اجتماعی تأکید کرد و از دستگاههای اجرایی خواست تا در راستای رفع موانع پیشروی جامعه ناشنوایان گامهای جدیتری بردارند.
اخوان معاون سلامت اجتماعی ادارهکل بهزیستی استان مازندران هم طی سخنرانی خود از اجرای طرحهای استانی غربالگری ناشنوایان در سطح مازندران خبر داد و اظهار داشت: شناسایی زودهنگام اختلالات شنوایی در دوران نوزادی و کودکی و مداخلات بههنگام پزشکی و توانبخشی، نقش بسیار تعیینکنندهای در پیشگیری از تشدید معلولیت دارد و بهزیستی استان با تمام توان این طرح را در سطح شهرها و مناطق مختلف مازندران پیگیری میکند..
حسینی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بابل در این مراسم با ارائه گزارشی از وضعیت خدماترسانی به جامعه هدف گفت: در حال حاضر تعداد ۸۰۰ فرد ناشنوا و کمشنوا به صورت مستقیم تحت پوشش خدمات حمایتی، مستمری، کمکهزینههای درمانی، وسایل کمکتوانبخشی (از جمله سمعک) و مشاورههای تخصصی اداره بهزیستی شهرستان بابل قرار دارند و تلاش ما بر این است تا کیفیت خدمات ارائهشده به این عزیزان روز به روز ارتقا یابد.