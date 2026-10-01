امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۷/۰۹

سازمان هواشناسی امروز برای شمالغرب، غرب، برخی نقاط در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز بارش پراکنده پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹- ۰۹:۴۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
کاسبان خون
کاسبان خون
۱۴۰۵-۰۷-۰۸
نشست مشترک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی
نشست مشترک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی
۱۴۰۵-۰۷-۰۶
روایت یک خبر از زبان گویای مردم در تجمعات شبانه
روایت یک خبر از زبان گویای مردم در تجمعات شبانه
۱۴۰۵-۰۷-۰۶
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
۱۴۰۵-۰۷-۰۷
خبرهای مرتبط

هشدار به عشایر اردبیل برای خروج از ارتفاعات و مسیل‌ها

احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی هواشناسی هرمزگان نهم مهر ماه ۱۴۰۵

۶ شهر استان خوزستان در روز‌های پاییز دمای بیشتر از ۴۰ درجه ثبت کردند

هشدار زرد بارندگی برای آسمان زنجان در ۹ مهر ماه

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، دمای هوا ، هشدار نارنجی
 