دو اثر از خراسان جنوبی به مرحله نهایی بخش داستان کودک و نوجوان و دانش‌آموزی جشنواره خاتم راه یافتند.

راه یابی دو اثر از خراسان جنوبی به مرحله نهایی جشنواره خاتم

راه یابی دو اثر از خراسان جنوبی به مرحله نهایی جشنواره خاتم



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: دواثر از خراسان جنوبی به مرحله نهایی بخش داستان کودک و نوجوان و دانش‌آموزی جشنواره خاتم راه یافتند.

مظهری افزود: از ۳۷۹ اثر رسیده به بخش داستان کودک و نوجوان و دانش‌آموزی جشنواره خاتم ۲۴ اثر به مرحله نهایی رسیدند که دو اثر از خراسان جنوبی بوده است.

وی گفت: این آثار از آن عاطفه اکبری مربی مسئول مرکز شماره یک کانون بیرجند و فاطمه یونسی از شهرستان بشرویه بوده است.