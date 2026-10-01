راه یابی دو اثر از خراسان جنوبی به مرحله نهایی جشنواره خاتم
دو اثر از خراسان جنوبی به مرحله نهایی بخش داستان کودک و نوجوان و دانشآموزی جشنواره خاتم راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: دواثر از خراسان جنوبی به مرحله نهایی بخش داستان کودک و نوجوان و دانشآموزی جشنواره خاتم راه یافتند.
مظهری افزود: از ۳۷۹ اثر رسیده به بخش داستان کودک و نوجوان و دانشآموزی جشنواره خاتم ۲۴ اثر به مرحله نهایی رسیدند که دو اثر از خراسان جنوبی بوده است.
وی گفت: این آثار از آن عاطفه اکبری مربی مسئول مرکز شماره یک کانون بیرجند و فاطمه یونسی از شهرستان بشرویه بوده است.