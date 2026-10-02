به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز اصفهان؛ از صبح امروز در جای جای استان ایثار و شهادت و مقاومت، اجتماع بزرگ رزمایش جان‌فدایان وطن به صحنه‌ای باشکوه از وحدت، همبستگی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و رهبری بدل شد، صحنه‌ای که در آن زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودکان، از هر سلیقه، عقیده، قشر و جایگاه، یکصدا اعلام کردند برای دفاع از آب و خاک و ارزش‌های میهن، جان‌فدایی می‌کنند.

حضور گسترده مردم استان، خانواده‌های معظم شهدا و رزمندگان اسلام با مشت‌های گره کرده و همراه داشتن پرچم سه رنگ کشور، قاب عکس‌هایی از قائد شهید امت و رهبری کشور، در این اجتماع نمادی روشن از پیوند عمیق مردم با این آب و خاک و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور است.

این حضور پرشور، پیام روشنی داشت، ایران، خانه همه است و صیانت از عزت، استقلال و تمامیت ارضی آن، عزمی ملی و همگانی می‌طلبد.

این حضور گسترده، برگی تازه‌ای از عهد دیرینه مردم با ایران بود، عهدی که در هر گوشه از این سرزمین، ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت دارد.