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امروز استان اصفهان قابهایی از اتحادو همدلی جان فدایان وطن را در یادها ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز اصفهان؛ از صبح امروز در جای جای استان ایثار و شهادت و مقاومت، اجتماع بزرگ رزمایش جانفدایان وطن به صحنهای باشکوه از وحدت، همبستگی و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و رهبری بدل شد، صحنهای که در آن زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودکان، از هر سلیقه، عقیده، قشر و جایگاه، یکصدا اعلام کردند برای دفاع از آب و خاک و ارزشهای میهن، جانفدایی میکنند.
حضور گسترده مردم استان، خانوادههای معظم شهدا و رزمندگان اسلام با مشتهای گره کرده و همراه داشتن پرچم سه رنگ کشور، قاب عکسهایی از قائد شهید امت و رهبری کشور، در این اجتماع نمادی روشن از پیوند عمیق مردم با این آب و خاک و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور است.
این حضور پرشور، پیام روشنی داشت، ایران، خانه همه است و صیانت از عزت، استقلال و تمامیت ارضی آن، عزمی ملی و همگانی میطلبد.
این حضور گسترده، برگی تازهای از عهد دیرینه مردم با ایران بود، عهدی که در هر گوشه از این سرزمین، ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت دارد.