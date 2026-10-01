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طرح ملی خاتون با هدف افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون در شاهرود آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ب مدیرکل انتقال خون استان سمنان با اشاره به اجرای آزمایشی طرح ملی «خاتون» در پنج استان کشور گفت: شاهرود به عنوان نماینده استان سمنان در این طرح انتخاب شده است.
کاظم امیدیان افزود: در دوران دفاع مقدس اول بانوان حدود ۳۰ درصد مشارکت در اهدای خون داشتند، اما این میزان اکنون به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است و با تلاشها طی یکسال گذشته مشارکت بانوان در این استان سمنان حدود یک و نیم درصد افزایش یافت.