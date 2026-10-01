به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ب مدیرکل انتقال خون استان سمنان با اشاره به اجرای آزمایشی طرح ملی «خاتون» در پنج استان کشور گفت: شاهرود به عنوان نماینده استان سمنان در این طرح انتخاب شده است.

کاظم امیدیان افزود: در دوران دفاع مقدس اول بانوان حدود ۳۰ درصد مشارکت در اهدای خون داشتند، اما این میزان اکنون به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است و با تلاش‌ها طی یکسال گذشته مشارکت بانوان در این استان سمنان حدود یک و نیم درصد افزایش یافت.