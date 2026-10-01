از امشب، بارشهای رگباری همراه با رعد و برق در قزوین
از امشب تا اوایل هفته آینده، مناطق مختلف استان قزوین، شاهد گذر متناوب امواج حاصل از سامانه بارشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، این امواج عمدتا موجب افزایش ابر میشود؛ اما در برخی مناطق، رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید نیز محتمل است.
فردا جمعه، بارشها گسترش بیشتری پیدا میکند؛ ضمن اینکه سمت و سوی وزش بادها طی فردا، جنوبی و جنوب غربی است.
شنبه نیز وزش بادهای نسبتا شدید با سمت و سوی غربی و شمالی ادامه دارد.
وزش بادها طی دو روز آینده، احتمال گرد و خاک محلی در برخی مناطق طی برخی ساعات را به دنبال دارد.
تغییرات دمایی در این مدت محسوس نیست.
در ۲۴ ساعت گذشته، آوج به ۸ درجه بالای صفر، خنکترین شهر استان بوده است.