از امشب تا اوایل هفته آینده، مناطق مختلف استان قزوین، شاهد گذر متناوب امواج حاصل از سامانه بارشی است.

از امشب، بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق در قزوین

از امشب، بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق در قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این امواج عمدتا موجب افزایش ابر می‌شود؛ اما در برخی مناطق، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد‌های شدید نیز محتمل است.

فردا جمعه، بارش‌ها گسترش بیشتری پیدا می‌کند؛ ضمن اینکه سمت و سوی وزش باد‌ها طی فردا، جنوبی و جنوب غربی است.

شنبه نیز وزش باد‌های نسبتا شدید با سمت و سوی غربی و شمالی ادامه دارد.

وزش باد‌ها طی دو روز آینده، احتمال گرد و خاک محلی در برخی مناطق طی برخی ساعات را به دنبال دارد.

تغییرات دمایی در این مدت محسوس نیست.

در ۲۴ ساعت گذشته، آوج به ۸ درجه بالای صفر، خنک‌ترین شهر استان بوده است.