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شش شطرنجباز جوان کیش در مسابقات قهرمانی شطرنج زیر ۲۰ سال کشور با حریفان خود به میزبانی زنجان رقابت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات قهرمانی شطرنج زیر ۲۰ سال کشور تا ۱۴ مهر برگزار میشود.
نمایندگان ۱۶ استان و منطقه در بخش پسران از استان های زنجان، هرمزگان، تهران، اردبیل، گیلان، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قم، بوشهر، کرمانشاه، البرز، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و سمنان در رقابت ها حضور دارند.
بردیا جهانتیغی، ارمیا بقایری، بنیامین بازیان، آراد شوهانی، مهراد طاهرخانی و کیان پویانفر نمایندگان هیئت شطرنج منطقه آزاد کیش در این رقابتها هستند.