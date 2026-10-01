به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات قهرمانی شطرنج زیر ۲۰ سال کشور تا ۱۴ مهر برگزار می‌شود.

نمایندگان ۱۶ استان و منطقه در بخش پسران از استان های زنجان، هرمزگان، تهران، اردبیل، گیلان، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قم، بوشهر، کرمانشاه، البرز، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و سمنان در رقابت ها حضور دارند.

بردیا جهانتیغی، ارمیا بقایری، بنیامین بازیان، آراد شوهانی، مهراد طاهرخانی و کیان پویانفر نمایندگان هیئت شطرنج منطقه آزاد کیش در این رقابت‌ها هستند.