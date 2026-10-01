با موافقت دادستان مرکز مازندران، یک مددجو با بیش از ۲۲ سال محکومیت و ۱۳ سال حبس مستمر، از مرخصی پایان حبس بهره‌مند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دادستان مرکز مازندران در بازدید از زندان، بر نظارت بر حقوق زندانیان، جلوگیری از تضییع حقوق آنان و بررسی راهکارهای بازگشت زندانیان به خانواده و جامعه تأکید کرد.

عالیشاه، دادستان مرکز مازندران گفت: تکلیف ما برخورد با پدیده مجرمانه، اصلاح و در نهایت بازگشت توأم با ندامت زندانی به کانون خانواده و جامعه است.

وی افزود: این بازدید هم از دیدگاه نظارتی دستگاه قضایی انجام می‌شود و هم با هدف نظارت بر اجرای حقوق زندانیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان در همه موضوعات است.

یکی از نتایج این بازدید، موافقت با مرخصی پایان حبس یک مددجو با بیش از ۲۲ سال محکومیت بود که ۱۳ سال از دوران محکومیت خود را به‌صورت مستمر سپری کرده است.

دادستان مرکز مازندران گفت: با مرخصی پایان حبس این مددجو که حدود ۸ ماه بوده، موافقت کردیم؛ چرا که حافظ قرآن بوده، توبه‌نامه داشته و همه مدیران زندان اردوگاه نیز اصلاح وی را تأیید کرده‌اند.

اصلاح، بازپروری و بازگشت سالم زندانیان به جامعه، از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید مسئولان در این بازدید قضایی بود.

گزارش از مقداد بهرامی