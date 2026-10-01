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هشتادمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها با عنوان «شوراها پیشران مدیریت یکپارچه شهری» و با تبیین دستور کار کارگروههای تخصصی، به میزبانی شورای اسلامی شهر اردبیل در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل رئیس دبیرخانه مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها که به میزبانی اردبیل در حال برگزاری است گفت: چهار کارگروه فرهنگی و اجتماعی، سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، توسعه و عمران شهری و حقوقی و اقتصادی در قالب اجلاس فعالیت خواهند کرد که برای هر یک از کارگروهها چهار دستور کار تدوین شده است.
احمدرضا شجاعی با قدردانی از همکاری روسای کمیسیونها در تهیه مطالب مورد نیاز افزود: مطالب ارسالی جمعبندی خواهد شد و پس از اعلام نظر رئیس مجمع، در نهایت برای قرار گرفتن در فهرست مصوبات به اعضا ارائه خواهد گردید.
دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها ادامه داد: هیچ سازمان و نهادی مانند شهرداری در جریان جنگ پای کار نبود و شهرداریها ثابت کردند که خادمان همیشه بیدار هستند و در سختترین شرایط خدماترسانی را تعطیل نکردند.
ابراهیم علیپور با اشاره به شعار اجلاس هشتادم با عنوان «مودت اجتماعی در شهرها، پشتوانه تابآوری ایران اسلامی» افزود: شهرداریها در دوران جنگ تحمیلی اخیر وظیفههای خود را به خوبی انجام دادند و همین امر موجب شد تا بحث تابآوری شهرها بالا برود.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز در این نشست ظرفیتهای تاریخی و گردشگری اردبیل را یادآور شد و با تاکید بر اینکه به گفتمان اردبیل نوین باور داریم، اظهار کرد: اردبیل نوین یعنی شهری که در آن توسعه متوازن و عادلانه، محور همه برنامههای مدیریت شهری است و این گردهمایی فرصتی مغتنم است تا تجربهها، چالشها و راهکارهای خود در حوزه مدیریت شهری را به اشتراک بگذاریم.
میرمحمد سیدهاشمی افزود: در اردبیل نوین همه محلهها از مرکز تا حاشیه باید از خدمات شهری مناسبی بهرهمند شوند، اما بیشک تحقق این آرمان بدون نقشآفرینی شورای اسلامی شهر ممکن نیست، شوراهایی که نماد مردم سالاری در اداره امور محلی، صدای مردم و پل ارتباطی میان شهروندان و مدیریت شهری هستند.
وی بیان کرد: اگر این پل مستحکم باشد، اعتماد عمومی که الان به واقع به آن نیاز داریم، افزایش مییابد و مشارکت مردم در اداره امور شهری بیشتر میشود و از همین رو در اردبیل به دنبال این هستیم که شورای شهر نه یک نهاد تصمیمگیر، بلکه نهادی نوآور، یادگیرنده و پویا باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل اضافه کرد: همچنین با تشکیل کمیسیونهای تخصصی، حضور کارشناسان و استفاده از دیدگاههای دانشگاهیان و نخبگان برای ارتقای کیفیت تصمیمگیریها تلاش کردیم، اما بدون شک همکاری و هماندیشی با اعضای شوراهای اسلامی سایر شهرها میتوان به تحکیم این مسیر کمک کند.
هشتادمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها امروز با برگزاری نشست اختتامیه در مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی به کار خود پایان میدهد.